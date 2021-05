Padaria na Rua Ator Paulo Gustavo recebe placa homenageando o artista

As homenagens ao ator niteroiense Paulo Gustavo, que nos deixou no dia 4 de maio, vítima da covid-19, continuam. Nesta sexta-feira (21), uma placa, em homenagem ao artista, foi colocada na entrada da padaria Beira-Mar, que fica na Rua Ator Paulo Gustavo (antiga Coronel Moreira César), em Icaraí, Zona Sul da cidade. O lugar era frequentado por Paulo e chegou a ser cenário de um de seus filmes.

Populares pararam para fazer fotos da homenagem – Foto: Marcelo Feitosa

Populares, que passavam pelo local, pararam para tirar fotos. É o caso da empreendedora Aline Siqueira. Ela fez questão de destacar a importância de Paulo Gustavo para a história da cidade e fez questão de afirmar que irá usar o QR Code, que está na placa, para poder ler o texto quando e onde quiser, em seu celular.

“Eu achei super justa. Ele era uma pessoa que não poderia morrer, vai fazer muita falta. Niterói precisa dizer que tem grandes riquezas, como era o Paulo Gustavo. Foi muito merecido, todos estão de parabéns, foi pegar o QR Code agora para ler o texto”, disse Aline Siqueira.

A placa, além de ter a imagem de Paulo Gustavo, também possui um texto contando parte da trajetória do artista, escrito por Marcelo Macedo Soares, editor-chefe de A TRIBUNA. A homenagem é uma iniciativa da Prefeitura de Niterói, em conjunto com o estabelecimento. O jornalista é filho de Emmanuel de Macedo Soares, historiador que escrevia as biografias vistas em diversas placas da cidade de Niterói.

“Para mim é um misto de sentimentos. Orgulho, por poder estar fazendo essa homenagem ao Paulo Gustavo, uma pessoa queridíssima na cidade e ter colocado em palavras o sentimento dos niteroienses. E a emoção porque, de certa forma, estou dando continuidade a um trabalho que meu pai fez, ele é o autor de biografias espalhadas em várias ruas da cidade. Estou muito feliz, agradeço a oportunidade que a Prefeitura deu de estar participando dessa homenagem, é muito importante que a cidade registre e homenageie personalidades ilustres”, disse Macedo Soares.

A padaria Beira-Mar serviu como cenário de um dos filmes mais populares de Paulo Gustavo, o longa “Minha Mãe é uma Peça”, que é adaptação de uma peça escrita pelo artista. O gerente do local, Pablo Muniz, falou sobre a satisfação em homenagear uma personalidade tão querida para a memória de Niterói.

“Trabalho aqui há 19 anos. Estou acompanhando a colocação da placa do Paulo Gustavo. A gente está fazendo uma homenagem a ele, colocando uma placa, além da mudança do nome da rua. Foi uma iniciativa da Prefeitura junto à direção da Beira-Mar. Ele frequentava aqui sempre, com a mãe dele. Ele sempre alegrava a gente, quando ele chegava aqui deixava o ambiente muito animado”, disse Pablo Muniz.