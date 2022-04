Padaria e lanchonete são interditados por furto de energia

Uma ação conjunta entre a concessionária Enel e a Polícia Civil terminou com a interdição de dois estabelecimentos comerciais, no bairro do Fonseca, Zona Norte de Niterói. As ações aconteceram na tarde dessa quinta-feira (28).

De acordo com informações da 78ª DP (Fonseca), delegacia que coordenou a ação junto com a Enel, foi realizada fiscalização em quatro estabelecimentos espalhados pelo bairro. Em dois deles, as equipes constataram furtos de energia elétrica.

“No dia de hoje realizamos uma operação conjunta dom a Enel no bairro do Fonseca para coibir furtos de energia praticados em estabelecimentos comerciais. Dos quatro locais em que fomos, em dois foram constatados furto de energia”, explicou o delegado Geraldo Assed, titular da 78ª DP.

Os estabelecimentos são uma lanchonete na Rua Manoel Areal e uma padaria na Rua Teixeira de Freitas. Segundo o delegado, as ocorrências foram encaminhadas a 78ª DP onde foi feito o procedimento e os locais interditados até que seja feita a regularização.

Divulgação/Polícia Civil

Energia legal

Nesta semana, Niterói recebeu uma ação de conscientização contra furtos de energia. A concessionária Enel colocou em prática a operação Energia Legal. O projeto tem o objetivo de combater as fraudes e os furtos de energia e conscientizar a população dos riscos e prejuízos desta prática.

Para isso, a companhia reuniu uma força-tarefa com equipes de inspeção, em parceria com a Polícia Civil, para fiscalizar e retirar as ligações clandestinas. Adicionalmente, a distribuidora levou uma série de serviços para os seus clientes, como uma unidade móvel de atendimento, a realização de troca gratuita de lâmpadas, além de orientações de segurança com a rede elétrica e dicas de consumo consciente de energia.