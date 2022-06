Padaria é furtada em Icaraí

Uma padaria na Rua Mariz e Barros, Icaraí, Zona Sul de Niterói, foi furtada na noite do último domingo (12). O suspeito tentou fugir pelo telhado, mas acabou preso em flagrante.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), a proprietária do local fez o acionamento pelo serviço 190. Quando os policiais chegaram, a vítima pediu que os agentes fizessem uma busca pelo estabelecimento.

Durante a procura, os agentes não encontraram nada de errado. Entretanto, um barulho no telhado chamou a atenção dos policiais. Pedestres viram o suspeito e avisaram aos PMs.

A equipe conseguiu abordar e identificar o acusado, que tem 22 anos de idade. Durante a revista, um relógio foi encontrado no bolso do homem. Além disso, o suspeito teria afirmado aos PMs ter deixado um tablet no corredor.

Batalhão de Niterói vai receber comerciantes – Foto: Arquivo/A Tribuna

Acusado e testemunhas foram encaminhados à 76ª DP (Niterói), onde foi feito o boletim de ocorrência. O suspeito foi atuado em flagrante e preso pelo furto. Ele foi levado á carceragem da distrital e, depois, ao sistema prisional.

Preocupação

Os furtos e arrombamentos especiais têm ganhado atenção da Polícia Militar. Na última quinta-feira (9), o major Bruno Amaral anunciou, durante reunião do Conselho Comunitário de Segurança, que uma reunião com comerciantes foi marcada para esta segunda-feira (13) a fim de discutir o tema.

“Nós temos tem uma questão pontual com relação ao número de arrombamentos a estabelecimentos comerciais. A gente marcou uma reunião no batalhão”, afirmou.