Pacientes sem Covid-19 no Hospital Alberto Torres já podem ser visitados

O Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, retomou esta semana as visitas a pacientes que não tem diagnóstico de coronavírus internados na unidade. Os visitantes, porém, não podem pertencer aos grupos de risco para Covid-19 e apresentar sinais ou sintomas gripais e devem seguir os horários específicos para visitação de cada ala. Os pacientes internados na RUE 3 e no CTI 2 destinados para pacientes com Covid-19 continuam com visitas suspensas.

O retorno gradual das visitas, suspensas desde o dia 24 de março, se deu pela redução das internações por Covid-19 no hospital. “Os visitantes estão sendo orientados quanto à obrigatoriedade do uso de máscaras e à necessidade de seguir todas as recomendações de higienização das mãos e distanciamento social”, explicou o diretor da unidade, Raphael Riodades.

PASSO A PASSO

As visitas têm dias e horários diferenciados. Pacientes internados no setor de medicação da emergência receberão visita as segundas, quartas e sextas, das 12h às 12h30;

Unidade semi-intensiva visita as segundas, quartas e sextas, das 16h às 16h30.

RUE 4 e 5 visitas as terças, quintas e sábados, das 15h às 15h30.

CTI 1 visitas as segundas, quartas, sextas e domingos, das 13h às 13h30.

CTI 4 visitas as segundas, quartas, sextas e domingos das 15h às 15h30.

Clínica Médica, enfermarias de 01 a 09, visitas as segundas, quartas, sextas e domingos, das 14h às 14h30.

Clínica médica, enfermarias 22 a 26, as terças, visitas as quintas, sábados e domingos, das 14h às 14h30.

Enfermaria pediátrica, visita todos os dias, das 15h às 15h30.

CTI pediátrico, visita aos domingos (pais) e quartas-feiras (avós), das 15h às 15h30.

Day Clinic, visitas as segundas, quartas, sextas e domingos, das 14h às 14h30.