Pacientes oncológicas participam de sessão fotográfica

Uma sessão de fotos está sendo oferecida para pacientes oncológicas tratadas em São Gonçalo. A atividade faz parte da programação do Outubro Rosa, e vai acontecer ate a quinta-feira (7) com a participação de 80 maquiadoras e 10 fotógrafos voluntários que vão atender cerca de 120 pacientes na Praça Zé Garoto.

“Quando a pessoa recebe o diagnóstico de câncer, ela imediatamente acha que vai morrer. E quando uma paciente vê uma mulher que passou por todo o tratamento e agora está bem, feliz, participando de sessão de fotos, acaba sendo um estímulo para que ela não desista de viver. E é isso que queremos passar para a população. Através das fotos, queremos resgatar a autoestima das mulheres para que elas se sintam especiais e que celebrem a vida”, declarou Patrícia Silva, coordenadora de Políticas Públicas de Combate ao Câncer de São Gonçalo.

Foto: Rafa Corrêa

“Me sinto lisonjeado em poder fotografar mulheres tão fortes. Conheci histórias incríveis de pessoas que não se deixaram abater com o diagnóstico, além daquelas que sofreram mas que deram a volta por cima e lutaram pela cura. É gratificante elevar a autoestima e poder eternizar esse momento na vida dessas vencedoras”, disse o fotógrafo voluntário Pablo Rocha.

A maquiadora Nathália Renzzo é voluntária há dois anos do grupo que realiza atividades com as pacientes oncológicas e considera estar em um eterno aprendizado na relação com as pacientes.

Foto: Rafa Corrêa

“Desde que me tornei voluntária, só tenho aprendido com essas mulheres. Fico impressionada com a força e com a garra delas. Posso afirmar que agora vejo a vida com outros olhos”, afirmou a maquiadora.