Paciente de 76 anos vence a Covid-19 em Niterói

Seu Inácio Henrique de Campos, de 76 anos, é mais um idoso que venceu a forma grave da Covid-19 em Niterói. Ele ficou internado mais de 10 dias no CTI do Hospital Municipal Oceânico de Niterói e, de acordo com a equipe médica, surpreendeu a todos pela vontade de viver. O idoso é acamado há mais de 20 anos, já venceu dois Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs), um infarto, e dessa vez também lutou contra uma infecção generalizada. Emocionado, o aposentado foi homenageado pelos profissionais de saúde da unidade. Hoje, às 20:00, todos os profissionais de serviços essenciais que estão se arriscando, trabalhando durante o isolamento social serão homenageados. O movimento #NiteroiAplaudeQuemCuida, está convocando a população para ir está noite, à janela aplaudir esses profissionais.