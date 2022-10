Pablo Marí, ex-Flamengo, é esfaqueado na Itália

Zagueiro do Flamengo de 2019 que assombrou o futebol brasileiro e conquistou principais títulos na temporada, o zagueiro Pablo Marí, atualmente defensor do Monza, foi esfaqueado durante um ataque em um shopping de Milão, na Itália, nesta quinta-feira (27). A informação foi revelada pela emissora Sky, que revelou que, além do ex-Flamengo, outras quatro pessoas também foram atingidas.

De acordo com o canal italiano, todos os feridos foram levados para um hospital de Milão e três delas estão em estado grave. O zagueiro espanhol, porém, ainda de acordo com a imprensa italiana, não é um dos que está situação crítica, sem grandes ferimentos.

Segundo informações passadas por seguranças italianos, o agressor é um homem de 46 anos e que sofre com transtornos mentais e psicológicos. O criminoso foi contido por policiais e preso no shopping. Pablo Marí chegou ao Monza no início desta temporada e pertence ao Arsenal até 2024.

Em 2019, Marí foi contratado pelo Flamengo, onde conquistou Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. O zagueiro entrou em campo 30 vezes pelo Rubro-Negro, marcou um gol e deixou o clube em janeiro do ano seguinte para defender os Gunners.