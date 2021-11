Oxford diz não ter evidências de que vacinas não previnam casos graves da Ômicron

A Universidade de Oxford, no Reino Unido, emitiu um comunicado nesta terça-feira dizendo que ainda não existem evidências de que as vacinas desenvolvidas contra a Covid-19 não previnam contra casos graves da doença após a infecção com a variante Ômicron do novo coronavírus.

A universidade garantiu ainda que está pronta para adaptar a fórmula de sua vacina desenvolvida em parceria com a AstraZeneca para produzir uma versão atualizada capaz de prevenir casos relacionados à Ômicron.

A instituição rebate a declaração do CEO da Moderna, Stéphane Bancel, que em entrevista ao jornal Financial Times disse que as vacinas provavelmente não são tão eficazes contra a nova variante como foram anteriormente.

Já a farmacêutica Pfizer informou que vem se preparando para a possibilidade de surgimento de novas variantes e que, em caso de necessidade, pode ajustar a fórmula de sua vacina e distribuir as primeiras doses de imunizantes em até 100 dias.