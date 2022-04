Ovos de Páscoa mais caros provocam mudança de hábitos

Nesse final de semana é comemorada uma das melhores épocas do ano, quando amigos e familiares se reúnem para fazer a troca de chocolates e aqueles que são religiosos, para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. No entanto, o preço dos ovos de páscoa está assustando os brasileiros, que planejam passar esse Domingo de Páscoa (17) com seus entes queridos, depois de uma pandemia mundial, fazendo com que muitos deixem de lado o símbolo do renascimento.

As comemorações para essa Páscoa, vão além das celebrações religiosas e troca de presentes para a gonçalense Isabella de Souza, que ficou sem ver a sua família por dois anos por causa da Covid-19. Ela se programou para passar essa data com seus parentes. Porém, foi pega de surpresa com o preço dos chocolates que desejava comprar para os primos.

“Essa vai ser a primeira vez depois da pandemia que minha família vai se reunir, então a comemoração é em dose dupla. Eu já estava com uma listinha de ovos de páscoa para comprar para os meus primos, que ainda são crianças, mas fiquei surpreendida com os preços que estão caros demais. Um absurdo, na verdade!”, comenta a jovem de 18 anos.

Isabella comenta que preferiu comprar caixas de bombons e barras de chocolate, ao invés dos ovos. “Eu fui em diversas lojas para fazer o comparativo do preço e para não chegar com as mãos vazias, porque sabemos que as crianças e até mesmo os adultos, adoram chocolates, eu decidi aproveitar as promoções de caixa de bombons e barra de chocolate para presentear a minha família”.

Já a publicitária Ana Carolina, de 25 anos, não pensou duas vezes antes de encomendar o ovo de páscoa artesanal. “Eu já esperava que os ovos de páscoa industriais fossem estar caros esse ano, então prefiro gastar o meu dinheiro com aquelas pessoas que de fato dedicam o seu tempo para preparar o chocolate com tanto carinho. Além de serem mais baratos, eles são mais saborosos!”, diz.

Apesar do preço tanto dos chocolates quanto das carnes estarem “nas alturas”, a pesquisa realizada pela empresa de inteligência analítica ‘Boa Vista’, os consumidores pretendem gastar mais esse ano. Durante o estudo, 44% falam que os gastos deste ano serão maiores do que em 2021. Já 34% deles afirmam que pretendem manter os mesmos gastos e 22% pretendem gastar menos.