Ovo de Páscoa está mais caro do que carne bovina

Faltando menos de uma semana para o Domingo de Páscoa, as vendas de chocolate devem ser maiores do no ano passado, em torno de 5% a 10% de acordo com a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Niterói. Mas com tantos produtos caros nas prateleiras dos mercados, como a carne bovina, que já está em alta há meses, o niteroiense está reticente para gastar com os doces. Especialistas apontam que as vendas de chocolate estão bem fracas e quem quiser apostar em um desconto deve deixar as compras para última hora.

O economista e professor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC), Gilberto Braga, contou que ambos os preços estão muito caros. A carne começou a ter uma ligeira queda de preço por conta da retração da demanda, sendo as nobres com 5% a 7% de descontos em relação a 15 a 30 dias atrás. “O chocolate em geral, de acordo com a inflação, foi aumentado em média 10% a 11%. Mas os ovos de chocolate aumentaram mais. O que se espera é que exista uma liquidação nessa última semana, sobretudo na véspera para desovar os estoques. Para os fabricantes e comerciantes não é interessante ficar com produto encalhado”, contou.

Carne bovina está com preço nas alturas

O consumo do peixe é maior essa semana e a Associação dos Comerciantes e Amigos do Mercado de Peixe São Pedro tem projeção de aumento nas vendas em torno de 20% no comparativo com 2020. Mas enquanto isso a carne continua com valor alto, apesar do otimismo do especialista sobre a queda dos preços; os preços ainda estão nas alturas, mas, ainda assim, está mais barato comprar carne do que chocolate.

Enquanto um ovo de chocolate pesando 500 gramas está sendo vendido por R$ 76,90, ou seja, 1 quilo (2 ovos) custa R$ 153,80, o quilo de picanha fatiada embalada está custando R$ 55,99. A carne de segunda, acém, está sendo vendida por R$ 32,90, ou seja, com o valor de 1 ovo de meio quilo (R$ 76,90) dá para comprar 2 quilos de carne (R$ 65,80) e ainda sobram R$ 11,10.

SABER ESCOLHER

Por exemplo, um ovo Kit Kat, com 332 gramas, está sendo vendido por R$ 49,99. Já cada “barrinha” do mesmo chocolate está sendo vendida por R$ 3,39 com 41,5 gramas. Ou seja, para atingir a mesma quantidade de 332g do ovo de chocolate, é preciso comprar 8 barrinhas, o que daria R$ 27,12, com R$ 22,87 de diferença.