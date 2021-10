Outubro Rosa: São Gonçalo tem ações gratuitas para população

Ao longo desse mês várias ações estão sendo realizadas para conscientizar a população sobre o Outubro Rosa. A cidade de São Gonçalo está com uma programação extensa para essa semana em vários bairros.

Na quarta-feira (13), às 9h, a Clínica Municipal Gonçalense, no Mutondo, realiza evento de conscientização sobre o câncer de mama e do colo do útero, além de exames rápidos das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

“Eu faço meus exames de prevenção todos os anos, mas desde o início da pandemia eu não fiz. Fiquei com medo de contrair a doença. Mas mesmo com os cuidados eu peguei a Covid-19. Então não vou adiar mais, vou aproveitar para tentar fazer os exames. Sei que fiz errado e coloquei a minha saúde em risco”, considerou a dona de casa Fátima da Costa, 60 anos.

Nos dias 13 e 14, a Praça da Trindade receberá o ônibus da Guarda Municipal, que vai estacionar no local das 8h às 12h. O coletivo fará a vacinação contra a gripe, teste rápido das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e colo do útero.