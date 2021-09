Outubro Rosa Niterói fará homenagem a Paulo Gonçalves

Evento acontece nesta sexta-feira (1º) na praça do MAC

A abertura oficial da 10ª edição do Projeto Outubro Rosa Niterói será realizada na praça do Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC), na próxima sexta-feira (1º), a partir das 18h. O projeto tem como principal objetivo conscientizar a população sobre a importância da prevenção ao câncer de mama. Na ocasião será feita uma homenagem a dos fundadores do projeto, o fisioterapeuta Paulo Gonçalves, falecido em setembro deste ano.

A programação marcará o início da tradicional iluminação “rosa” exibida pelo MAC durante todo mês de outubro. Também será realizada a “foto oficial” para o memorial da campanha com os integrantes do projeto. Além disso, será inaugurada a “escultura do Laço Rosa”, que ficará instalada na Praça do MAC durante o período de 1° a 15 de outubro.

Projeto Outubro Rosa Niterói homenageará Paulo Gonçalves

Entre as homenagens que serão prestadas a Paulo Gonçalves, será feito um momento de oração em sua memória. Em seguida, conforme os ensinamentos do fundador do projeto, será realizada a tradicional “oração pelos pacientes e seus familiares”.

A organização do Projeto Outubro Rosa Niterói solicita às pessoas que participarão do evento não esquecerem de usarem uma blusa de cor Rosa. Além disso, os coordenadores lembram que durante o evento o uso de máscara será obrigatório e que serão respeitados todos os protocolos de segurança no combate à pandemia do coronavírus.

O projeto informa que a Câmara Municipal de Niterói também permanecerá iluminada com a cor da campanha, em conscientização à importância do Outubro Rosa para a cidade de Niterói. Além disso, a sede do legislativo da cidade também exibirá um banner em homenagem ao Paulo Gonçalves.