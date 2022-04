Otimismo na Semana Santa: Venda de pescado pode aumentar 20%

O tradicional Mercado de Peixe São Pedro, na Ponta da Areia, está preparado para o aumento das vendas do pescado para os próximos dias, por causa do feriado da Semana Santa, e especificamente a Sexta-feira Santa, celebrada no dia 15. A expectativa é de aumento de 20% nas comercializações no comparativo com o ano de 2020, momento antes da pandemia da Covid-19. Mas as vendas ainda não começaram para essa celebração, já que os consumidores preferem comprar peixe fresco, sem congelar.

Na semana que vem o Mercado vai funcionar em horário diferenciado. Na quarta-feira (13) o galpão funciona de 6h às 16h, na quinta (14) das 5h às 18h, na sexta (15) das 5h às 14h, no sábado (16) das 6h às 16h e no domingo (17) das 6h às 14h. O diretor da Associação dos Comerciantes e Amigos do Mercado de Peixe São Pedro, Atílio Guglielmo, garante que os preços não vão aumentar para os próximos dias. Ele arrisca que os principais itens que serão vendidos: corvina que varia de R$ 18 a R$ 20 o quilo, anchova que gira em torno de R$ 22 a R$ 26 e o camarão que varia entre R$ 25 e R$ 60 o quilo dependendo do tamanho.

O vendedor do Box 105, Rogério Pereira, trabalha nesse segmento há 20 anos, explicou que as vendas ainda estão devagar. “As vendas devem aumentar no final de semana. As pessoas gostam de comer peixe fresco e temos muitas opções. Além disso os frutos do mar também têm ótimas saídas como a lula e o polvo”, contou. A corvina, que é um peixe versátil e pode ser feito de diversas formas, desde frita até assada, está sendo vendida por R$ 20. O namorado custa R$ 44 e o camarão médio está sendo vendido o quilo por R$ 48. Além do pescado o polvo pode ser comprado por R$ 48 e a lula por R$ 19,9 o quilo.

O comerciante João Leite disse que os preços já aumentaram no comparativo com a última semana. Ele contou que na semana passada vendia corvina por R$ 18 o quilo e agora está R$ 25, um aumento de 38%. Além disso os filés de peixe sem espinha também são muito procurados. A pescada está sendo comercializada por R$ 35,99 o quilo e a tilápia por R$ 44,99. “Acho que na semana que vem o aumento deve ser em torno de 20% nos preços”, arriscou.

O consumo do peixe é maior no período da Quaresma (40) dias entre a quarta-feira de cinzas e Sexta-Feira Santa para os católicos), e na semana que vem, considerada a Semana Santa, o aumento é maior. O auditor Fábio Paranhos, 57 anos, esteve na manhã dessa quinta-feira (07) no tradicional mercado para comprar peixe e deu uma dica para quem vai às compras. “Eu compro peixe toda semana e para a Sexta-feira Santa eu não vou comprar peixe pois já comprei o bacalhau com antecedência. Eu compro bastante peixe e eu compro o que está com preço bom no dia”, frisou.