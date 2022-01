OST abre 2022 com a mostra de teatro Novos Ares

Um novo ano se inicia e a esperança de que possamos viver juntos grandes realizações. 2022. A mostra NOVOS ARES, da Oficina Social de Teatro, conclama a sociedade a renovar-se para o ano que se inicia vivendo intensamente os prazeres e alegrias que o teatro pode possibilitar.

Numa intensa programação, que irá de fevereiro a junho, a OST fará do primeiro semestre, com suas peças, um grande movimento de reativação das artes, em sua relação com a plateia, e o Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói, será o cenário para essa grande festa.

Dia 01/02, terça, às 20h: Suicídio Social. A história se passa entre os funcionários da empresa Belladona Chás e as difíceis relações que são travadas entre eles. A história, que é contada com a linha do tempo fora da ordem, faz com que o espectador embarque nas possíveis tensões das relações humanas e observar problemas sociais, como transfobia e machismo.

Dia 02/02, quarta, às 20h: Por trás da máscara. Três detetives precisam investigar um caso de um assassino em série que vem causando medo em todos. A história se passa em 1920, em Londres. Próspero, um velho feiticeiro que foi exilado numa ilha com sua filha, arquiteta um plano para se vingar daqueles que o traíram.

Dia 15/02, terça, às 20h: O Noviço, de Martins Pena. Ambrósio é um malandro que se casou com Florência por ela ser uma viúva muito rica. Carlos, seu sobrinho, descobre tudo. O retorno da ex-mulher de Ambrósio vai gerar uma grande confusão. Direção: José Geraldo Demezio.

Dia 22/02, terça, às 20h: O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues. Ao presenciar um atropelamento, Arandir, um bancário recém-casado, tenta socorrer a vítima, mas o homem, quase morto, só tem tempo de realizar um último pedido: um beijo. Arandir beija o homem, mas seu ato é flagrado por seu sogro Aprígio e fotografado por Amado Ribeiro, um repórter policial sensacionalista.

Os ingressos custam R$ 20 e o Teatro Popular Oscar Niemeyer fica na Rua Jornalista Rogério Coelho, s/n, no Centro de Niterói. Mais informações pelo telefone (21) 98724-0468 (whatsapp)