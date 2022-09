Os ‘porta-bandeiras’ da eleição: os cabos eleitorais que agitam a campanha em Niterói

Ruas da cidade são tomadas por trabalhadores que aproveitam o período eleitoral para faturar um dinheiro extra

Por Saulo Andrade

Graças à consolidação da democracia brasileira, um cidadão mais atento pode observar que, a cada dois anos, durante o período eleitoral, diferentes tipos de pessoas se juntam para colocar campanhas de candidatos a cargos públicos nas ruas de Niterói.

Em São Francisco, Zona Sul da cidade, um grupo de trabalhadores – aparentemente de origem humilde – agita bandeiras de quem está disposto a frequentar os salões nobres do Congresso Nacional e da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro). Caso de uma aposentada que preferiu não se identificar. Ela recebe uma remuneração semanal de R$ 300 para exercer a atividade. Idosa, há três semanas vem atuando em frente a uma franquia de fast food, na orla. Quando chove, vai embora. Mas, se tiver que enfrentar um calor intenso, precisa permanecer no local, agitando bandeira de políticos, durante seis horas por dia.

O estudante e entregador Victor Luiz da Silva conta que nunca teve curiosidade de conhecer os candidatos, que ostentam números e simpáticos sorrisos na sua bandeira, que flana em meio ao tempo nublado da orla de São Francisco. Victor, que já trabalhou em outras campanhas eleitorais, explica que, após as seis horas de bandeirada, ainda pega no batente das entregas, até meia-noite. “Gosto de trabalhar na eleição. Atualmente, agito bandeira, mas já fiz panfletagem também. Prefiro fazer entrega. No serviço fixo, a diária é maior” – compara o jovem.

Esta é a primeira campanha de uma outra jovem, que também preferiu não revelar o nome. Estudante, ela não conhece e nem nunca teve curiosidade de conhecer os candidatos para os quais está fazendo campanha. “Gosto do serviço, porque é uma oportunidade de encontrar a galera que vem aqui trabalhar. Nosso fiscal é exigente. De vez em quando, passa gente de carro, buzinando e xingando a gente; mas nada além disso”.

O vigia noturno Luiz Paulo Gama é quem coordena essa equipe, de 10 militantes pagos para agitar bandeiras de candidatos a cargos eletivos, na área da praia de São Francisco. Ele explica que os seus comandados atuam ali em dois turnos – de 8h as 12h e de 14h30 as 18h. O vigia, que já trabalhou nas campanhas de 2012 para cá, ressalta ainda que os trabalhadores não recebem refeição e só conhecem os candidatos – pessoal e politicamente -, quando há palestras de apresentação. No dia em que foi entrevistado, Luiz disse que esteve presente num desses eventos, no Largo da Batalha.

“A equipe só trabalha em tempo bom. Se, por exemplo, chover durante três dias, as pessoas também recebem, mesmo sem vir”.

Polarização na Rua Ator Paulo Gustavo

Na Rua Ator Paulo Gustavo, também há focos de grupos de pessoas bandeirando e panfletando para candidatos. Diferentemente da Praia de São Francisco, naquela área, pode-se notar focos de militantes que trajam roupas de traje social e parecem recém-saídos de um escritório. Nenhum dos que bandeiravam quis conceder entrevista.

Na esquina da Paulo Gustavo com a Rua Lopes Trovão, é intenso o movimento político de militantes orgânicos e pagos, que panfletam no local. Foi ali, aliás, onde, dois dias após o início da campanha, o vereador niteroiense Túlio Motta (PSOL) e o deputado federal (ex-vereador da cidade) Carlos Jordy (PL) protagonizaram um intenso bate boca, por conta de uma disputa por espaço destinado às panfletagens.

Bolsonarista, o jovem Henrique de Souza, que panfleta para candidatos de direita, afirma-se como um seguidor das teses do falecido “filósofo” Olavo de Carvalho. Ele reclama que “um debate de ideias é muito difícil porque, geralmente, acontece um ou outro ataque direto aos candidatos que divulgo aqui”. Ressalta, entretanto, que nunca teve problemas mais graves que as agressões verbais.

No outro polo das panfletagens, está a estudante Juliana Camila, que se considera uma militante de esquerda e relata que já passou por “situações complicadas”. “Tem gente que provoca, justamente por esperar que tenhamos alguma reação mais agressiva”.

Orientações e cuidados

Uma preocupação constante de quem atua “bandeirando” em campanhas eleitorais se refere aos cuidados com os carros que passam próximos ao meio-fio, onde os grupos de militantes trabalham. Procurada, até o fechamento da edição, a NitTrans (Niterói Transporte e Trânsito) não se pronunciou a respeito de protocolos e orientações específicas para esse tipo de atividade da campanha eleitoral até o fechamento desta edição.