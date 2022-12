Os Paralamas do Sucesso estouraram em Niterói

Luiz Antonio Mello

Foto: o trio no estúdio da extinta Rádio Fluminense FM, Maldita. Divulgação.

Quem tinha bom gosto e ouvia FM no começo dos anos 1980, conhece bem a banda que será a estrela do réveillon na Praia de Icaraí.

Inaugurada em 1º. de março de 1982, a Rádio Fluminense FM, Maldita, tinha como uma de suas características a locução exclusivamente feminina (única no mundo), o texto e a fala ousados, uma programação de rock calcada em artistas banidos de outras FMs (daí o apelido de malditos) e também tocar fitas praticamente caseiras de artistas nacionais que não encontravam espaço nas outras FMs e gravadoras da época, a maioria gigantes multinacionais.

A primeira fita tocada foi o álbum “Cena de Cinema”, primeiro álbum solo de Lobão que na época era também baterista da Blitz. Foi no meio de uma manhã de março do célebre 1982 que Lobão apareceu lá com o seu produtor, o saudoso Ignácio Machado, com a fita embaixo do braço. Cópia de uma matriz que ele gravou no Tok Estúdio, rudimentar, mas eficiente.

Depois chegaram fitas de Celso Blues Boy, Kid Abelha, e mais para o final do ano o fotógrafo e radialista Maurício Valladares tocou pela primeira vez a fita de Os Paralamas do Sucesso em seu programa que, na época, se chamava Rock Alive.

Como Lobão, Blues Boy e Blitz (que estava lançando o primeiro disco) o sucesso dos Paralamas foi meteórico. A Fluminense FM, com menos de um ano, já estava chegando ao sétimo lugar (quase atingiu a liderança em março de 1985). O trio formado por João Barone, Herbert Vianna e Bi Ribeiro, foi contratado pela gravadora EMI, vieram outras músicas, outros sucessos avassaladores, a banda entrou na programação das principais FMs do Brasil, na TV e virou estrela nacional.

Se estivesse no ar, a Fluminense FM teria a mesma idade dos Paralamas, 40 anos. Álvaro Fernandes, gerente de promoções da Maldita (mas já trabalhava com Carlos Lacombe desde fins de 1982), diz que “é muito rara e emocionante a união, a amizade verdadeira que o Herbert, João e o Bi mantém acesa. É o que chama atenção de todo mundo. Em todos os shows que fizemos na Fluminense FM com o trio, a lotação esgotava rápido porque eles tem um som cativante, sedutor, cosmopolita e letras maravilhosas. Pior isso estão aí há 40 anos, firmes.”

Empatia, contato com os fãs, educação, também ajudam muito a manter os Paralamas no topo da montanha dos grandes artistas brasileiros. “Não tem soberba, arrogância, estrelismo”, comenta Álvaro Fernandes. “Não há mais lugar para isso, ficou ridículo, os grandes como os Paralamas mantém uma ponte saudável com o público, como Paul McCartney o maior de todos.”

Um pouco da biografia, por Eduardo Lemos, outubro/2019

“Vocês já estão cansados?”, é a pergunta que Herbert faz ao público em quase todos os shows. A resposta é, invariavelmente, um avassalador “não!”. Então vem mais uma música, e outra… A década de 2010/2020 da banda pode ser simbolizada nesta imagem: os Paralamas querem mais, o público também, então dá-lhe novos shows, novos discos, novas propostas.

No período que traria grandes mudanças para a indústria fonográfica – o ocaso do CD, a volta do vinil, a chegada dos streamings -, os Paralamas tinham a seu favor a experiência de quase 30 anos de carreira. Se o formato da música pode se modificar a qualquer momento, a conexão entre público e artista continua no mesmo lugar: no palco. E de palco os Paralamas entendem. A estrada, que sempre foi uma forte companheira, se tornaria, nesta década, quase como um integrante fixo do grupo. Seja nos concertos em trio, nos shows ‘quase’ acústicos ou dividindo o palco com bandas amigas, os Paralamas foram atrás de se desafiar.

A turnê Brasil Afora ganhou registro em CD e DVD ao vivo e reforçou a conexão da banda com o Nordeste, fosse através do cenário de Zé Carratu, fosse nas participações da baiana Pitty e do paraibano Zé Ramalho. Naquele mesmo ano de 2011, o trio voltou ao palco do Rock in Rio, desta vez ao lado dos Titãs e convidados, para uma apresentação histórica. Eles ainda se apresentariam nas edições de 2015 e 2019, e os concertos sempre integraram a lista das melhores apresentações do festival.

Quando o relógio marcou 3 décadas de carreira, em 2013, os Paralamas presentearam os fãs em várias frentes: nos palcos, montaram um show comemorativo, com abertura audiovisual cinematográfica e repertório que mergulhava na discografia da banda, trazendo à tona pérolas do passado, como “Vulcão Dub” e “Patrulha Noturna”, canções do presente, casos de “De Perto” e “Na Pista”, e versões para músicas de Lulu Santos, Led Zeppelin e The Police. O espetáculo, que passou por diversos estados do Brasil e também por Chile, Argentina e Uruguai, ganhou registro em CD e DVD (“Multishow Ao Vivo – Paralamas 30 anos”).

Na proximidade que só os teatros proporcionam e resgataram o “Paralamas Trio”, espetáculo que realizou o sonho de 10 em cada 10 fãs de assistir a Herbert, Bi e Barone a sós, como se dava nos ensaios na casa da Vovó Ondina. A inédita “Sinais do Sim” surgiu ao vivo pela primeira vez, acompanhada de peças de imenso valor artístico e afetivo, mas desconhecidas do grande público, como “Viernes 3 AM” (Hey Na Na, 1998), “O Rouxinol e a Rosa” (Os Grãos, 1991) e “Dois Elefantes” (Bora Bora, 1988). E ainda teve espaço para hits e homenagens a Jimi Hendrix, Soda Stereo e Eric Clapton.

Em estúdio, o grupo remasterizou seus 18 álbuns lançados até ali, compilou duas coletâneas inéditas (“Raridades” e “Em Espanhol”) e embalou tudo pra presente na caixa “Paralamas 1983-2015”, que rapidamente se tornou item de colecionador. Nos anos seguintes, dois álbuns que, de certa maneira, sintetizam a produção paralâmica – o clássico “9 Luas” (1996) e o revolucionário “Severino” (1994) – ganharam edições especiais em vinil.

“Vamos Batê Lata”, um livraço de Jamari França

O veterano jornalista, pesquisador e escritor Jamari França foi um dos maiores divulgadores do que apelidou de Rock Brasil, naquela mágica década de 1980.

Em sua coluna no Jornal do Brasil, e também em reportagens, entrevistas, ensaios publicados no saudoso jornalão, Jamari se tornou uma referência fortíssima. Profundo conhecedor de rock (é uma autoridade em Rolling Stones, por exemplo), ele encarou o desafio de escrever as 352 páginas de “Os Paralamas do Sucesso – vamos batê lata”, lançado em 2003 que está esgotado. Os mais sortudos encontram por aí.

Sinopse da Editora 34:

Com sua infusão de guitarras calibradas, pulso de reggae e poesia cortante, os Paralamas do Sucesso respondem por alguns dos momentos mais criativos da música brasileira. Comemorando vinte anos de estrada, a banda tem toda sua trajetória documentada nesta biografia, desde suas primeiras formações até o show de retorno em 2002, após o trágico acidente de Herbert Vianna.