O final dos anos 1960 e o começo dos 70 foi um período especial para a história do rock. Foram lançados grandes álbuns de todas as vertentes. E como o mercado brasileiro na época lançava os discos com atraso, com vinil vagabundo (fino como papel higiênico), capas de quinta categoria, muita gente optou em investir nos importados, já naquela época, de alta qualidade, 180 gramas.

O ano de 1973 não poderia ser menos especial. Foi uma senhora safra, apesar da primeira grande crise do petróleo ter prejudicado muito a produção do vinil, matéria prima do LP.

Aqui, uma seleção de grandes álbuns que até hoje são atuais e fundamentais para quem gosta de rock.

Pink Floyd – The Dark Side of the Moon – Lançado em março de 1973 o álbum é um marco na história da música. Criado por Roger Waters, o álbum conceitual foi uma viagem desconfortável as nossas faces ocultas, que traz a loucura como ingrediente fundamental. Foi uma revolução, também, na engenharia de som, a cargo de Alan Parsons. Waters conseguiu transformar os efeitos do estéreo em mensagem paralela, cheia de frases subliminares.

The Who – Quadrophenia – O álbum duplo foi lançado em outubro de 1973, é a cáustica segunda ópera rock dos britânicos do The Who. Muitos consideram a obra prima do Who, rivalizando com “Tommy” e “Who´s Next”. O compositor, guitarrista, cantor, tecladista Pete Townshend concebeu e dirigiu Quadrophenia. Inventou uma história sobre Jimmy, um participante do movimento mod que tenta encontrar seu caminho de vida. Além disso, o protagonista da história sofre de personalidade quádrupla (quadrophenia), cada uma delas associadas a um integrante da banda.

Led Zeppelin – Houses of the Holy – Segundo o jornal britânico New Musical Express, o quinto álbum de estúdio do Led Zeppelin, marca um ponto de virada musical para o grupo. Começaram a mergulhar em mais camadas e técnicas de produção e por isso apanhou da crítica. “Houses Of The Holy”, que foi lançado em 23 de março de 1973, foi reavaliado anos depois e considerado um verdadeiro clássico.

David Bowie – Aladin Sane – Éo sexto álbum de estúdio do brilhante David Bowie, foi lançado em 13 de abril de 1973. Ele veio logo após o enorme sucesso de “The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars”, de 1972, e foi o primeiro álbum que Bowie lançou como um verdadeiro rock star.

Paul McCartney and The Wings – Band on the Run – Éo terceiro álbum do Wings e o quinto álbum de estúdio de Paul McCartney após a separação dos Beatles. Para gravá-lo, foram para a Nigéria em busca de um paraíso viajandão. Mas encontraram um calor insuportável, insetos gigantes, estúdios pré históricos e uma bandidagem. Apesar disso, as ideias funcionaram e resultaram em temas de libertação para o álbum.

Lou Reed – Berlin – A volta a saúde mental como tema central de um álbum. O álbum mostra a história de um casal que luta contra vícios e abuso e destacando temas como saúde mental, violência doméstica e uso de drogas. Lou Reed sempre pegou pesado. Lançado em 5 de outubro de 1973 não agradou os fãs e a crítica. No entanto, após ser reavaliado anos depois, ganhou seu lugar em diversas listas de clássicos.

Black Sabbath – Sabbath Bloody Sabbath – Nunca um abanda de rock gravou tão alto e pesado. Quinto álbum de estúdio da banda de heavy metal inglesa Black Sabbath, “Sabbath Bloody Sabbath” usou sintetizadores. O álbum foi lançado em dezembro de 1973.

Bruce Springsteen – Greetings from Asbury Park, N.J. Lançado em 5 de janeiro de 1973 foi o álbum de estreia responsável pelo enorme sucesso de Bruce Springsteen, que até aquele momento ainda era desconhecido. O álbum ganhou grande destaque ao longo daquele ano e as letras chegaram a ser comparadas com as de Bob Dylan. Atualmente, Springsteen coleciona prêmios como vinte Grammys, quatro American Music Awards e um Oscar.

Iggy Pop and The Stooges – Raw Power – Considerado um dos arquitetos do punk rock, Iggy Pop e banda chegaram a esse terceiro álbum o meio de uma crise. A banda havia se separado tecnicamente na época, no entanto, quando Iggy Pop fechou um contrato solo com a Columbia, eles voltaram para fazer o memorável Raw Power, lançado em 7 de fevereiro de 1973.

The Faces – Ohh La La – Considerado um dos melhores discos do ano, o clima na banda britânica The Faces não estava muito bom quando “Ooh La La”, seu último álbum de estúdio, foi lançado.

Rod Stewart, um dos integrantes da banda, já havia iniciado sua carreira solo, o que fez o público enxergar os outros integrantes do grupo como sua banda de apoio. Dizem que Stewart não se importava com o álbum e que perdeu as duas primeiras semanas de gravação, além de sempre criticá-lo com a imprensa.