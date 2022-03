Os filmes do Oscar em cartaz

O principal premiação do cinema, o Oscar, acontece neste domingo (27) em Los Angeles, nos Estados Unidos e o Reserva Cultural, em Niterói, vai exibir alguns dos filmes que estão na disputa pelo prêmio. Dentre eles, Belfast, que concorre a sete estatuetas. O longa-metragem, Belfast, concorre nas seguintes categorias: melhor roteiro original, melhor filme, melhor direção, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, melhor canção original e melhor som.

Da perspectiva de Buddy, uma criança de nove anos, o filme Belfast narra a vida de uma família protestante da Irlanda do Norte da classe trabalhadora, durante os anos de 1960. O pequeno Buddy (Jude Hill) percorre a paisagem das lutas da classe trabalhadora, em meio de mudanças culturais e cenário de violência.

O menino sonha com um futuro melhor, que vai tirá-lo dos problemas que enfrenta no momento, mas, enquanto isso não acontece, ele se consola com os colegas Pa (Jamie Dornan) e a Ma (Caitríona Balfe), junto com seus avós Judie Dench e Ciarán Hinds. Enquanto isso, a família luta para pagar suas dívidas acumuladas.

Pa sonha em emigrar para Sydney ou Vancouver, uma perspectiva que Ma encontrou com aflição. No entanto, ela não pode mais negar a opção de deixar Belfast à medida que o conflito piora e Pa recebe uma promoção e um acordo de moradia na Inglaterra de seus empregadores.

Na mesma categoria que Belfast, concorre o filme ‘A Pior Pessoa do Mundo’, indicado a melhor roteiro original. O longa-metragem norueguês foi indicado em outra categoria, de melhor filme internacional.

‘A Pior Pessoa do Mundo’ acompanha a jornada de Julie em sua busca por si mesma. Julie é jovem, bonita, inteligente e não sabe exatamente o que deseja em uma carreira ou no amor. Uma noite ela conhece Aksel, um conhecido romancista gráfico 15 anos mais velho que ela, e eles rapidamente se apaixonam. Mas, ela também conhece um barista de café, Eivind, que também está em um relacionamento. Julie tem que decidir, não apenas entre duas pessoas, mas também quem ela é e quem ela quer ser.

‘Drive My Car’, filme japonês que também está disponível no Reserva Cultural, concorre a quatro estatuetas, dentre elas, como melhor filme internacional, melhor filme e melhor roteiro adaptado. Ryûsuke Hamaguchi concorre pela estatueta do Oscar como melhor diretor.

Isis Chaby