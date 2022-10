Os Difíceis Caminhos da Construção da Vida (LVI)

Jourdan Amóra

É longa a caminhada que muitos consideram curta, mas todos conquistaram espaços e colecionaram alegrias de vitória do viver e as tristezas de carregar suas cruzes de purificação.

Na sua biografia, encontramos trechos esclarecedores em eterna obra de Luís Antonio Pimentel, que nos lembrou o fato de Ephrem ter sido “office-boy” do antigo IPASE e também ser cronista de turfe do diário “O São Gonçalo”, ainda na gestão do fundador Belarmino de Mattos e antes de ter residido naquela cidade. Na fase adolescente destacava-se como goleiro especial da Liga Amadora de Futebol de Areia, disputado noturnamente na Praia de Icaraí.

Variado foi seu escolar. Adquiriu a base da sua formação no Colégio Nazaré, de Araçuai; estudou em escola pública de Teófilo Otoni e foi, em Petrópolis, do Colégio Carvalho (que em Niterói adotou o nome Colégio Plinio Leite), e, quando morador em São Gonçalo, estudou no Colégio Nilo Peçanha, no Largo do Barradas, em Niterói, quando a direção cabia a Maria José Cid ao seu marido, José Rego Cid e ao bondoso médico AltamiroViana. Um dos professores era Geraldo Reis, oriundo de Novo Cruzeiro, no mesmo Vale do Jequitinhonha.

Editor da pioneira revista “Imagens Fluminenses”, foi convidado por Alberto Francisco Torres para a superintendência do diário “O Fluminense”. Alberto era deputado pela UDN, um dos seus irmãos, Acúrcio, foi líder do governo do General Dutra; e o outro, febiano, comandou o 3º Regimento de Infantaria em São Gonçalo, e no regime militar foi Governador e presidente do Senado Federal. O futuro sogro tinha pouco tempo para cuidar do jornal. (Continua)

(Falecimento e nomederua) Estrela.