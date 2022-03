Os desafios para a retomada do futebol amador em Niterói

Ao longo dos últimos meses, a retomada econômica da cidade de Niterói no contexto pós-pandemia tem ganhado destaque no noticiário. Contudo, há outro setor que ainda caminha, de forma vagarosa, para a retomada: o futebol amador.

Hugo Chalita é administrador da liga Amistosos de Niterói (AN), que organiza torneios entre times amadores, e também é proprietário de um campo society no Largo da Batalha. Ele afirma que, a quantidade de jogos realizados por final de semana ainda está distante do que era antes da paralisação, em março de 2020.

“Está muito ruim. Depois da pandemia, alguns meses para cá deu uma melhorada. Antes eu fazia cerca de 30 a 40 jogos por final de semana e meu concorrente de 10 a 15, outras que faziam uns 5 a 10 jogos. Depois, praticamente só eu estou fazendo campeonatos. Estou conseguindo fazer até 12 jogos no final de semana, a retomada ainda está muito fraca”, disse.

Ainda de acordo com Chalita, a crise econômica também tem certa influência, já que muitas pessoas não têm mais a “sobra” de dinheiro, antes usada para o lazer. Para manter os times e atletas unidos, ele conta que organizou competições virtuais.

Para Chalita, futebol amador tem como missão promover a inclusão – Fotos Divulgação/AN

“Eu gosto muito de videogames. Durante a pandemia lancei campeonatos para o pessoal da liga mesmo, divulguei na página, mas não cobrei. Fiz por lazer e tive muita adesão. A galera do futebol jogou o campeonato diversas vezes. Quando voltaram as atividades parei um pouco e voltei para o presencial”, prosseguiu.

Em relação ao campo que administra, a Arena Niterói, a situação econômica é melhor em comparação à da liga, mas ainda longe do ideal. “A arena em si até está razoável. Não está tão complicado como as ligas, mas também não está ótimo. Conseguimos pagar nossas contas e sobreviver”, relatou.

Impacto social

Por fim, Chalita recorda que o escopo do trabalho do Amistosos Niterói vai além do âmbito esportivo, no qual está acostumado a revelar talentos para o futebol profissional. Ele frisa que o futebol tem o papel de unir as pessoas e promover a inclusão social.

“Isso mexe com uma relação social, não é apenas o esporte. Eu sempre bato nessa tecla. O AN promove o futebol society na cidade. A gente preza muito pela ética, respeito, fair play e é por isso que chegamos a esse patamar”, concluiu.