Os desafios das mulheres no mercado de trabalho na área da ciência

“O mercado de trabalho para as mulheres na ciência está em plena expansão em várias áreas de conhecimento”. Esse é o depoimento da cientista Camila Braz que mostrou o orgulho de ser mulher e trabalhar na área da ciência de um dos principais institutos, o Instituto Vital Brazil (IVB), referência no exterior. No mês de comemoração do Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, celebrado na sexta-feira (11), a cientista contou sobre os estudos que desenvolve e as perspectivas para o mercado de trabalho nessa área.

O relatório “A Jornada do Pesquisador pela Lente de Gênero”, publicado pela empresa holandesa Elsevier em 2020, mostrou que o trabalho de mulheres em vários segmentos da ciência gira em torno de 20%. Questionada sobre dificuldades na carreira por ser mulher, Camila, que é Tecnologista em Pesquisa III, responsável pela Assessoria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, na Diretoria Industrial do IVB não tem dúvidas. “Uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos é o preconceito de gênero, que muitas vezes está implícito na nossa rotina de trabalho. Nós, mulheres, detemos o conhecimento sobre o tema e não somos ouvidas, ou quando somos, precisamos argumentar de uma forma muita mais enfática e detalhada sobre determinados assuntos, fato que não observamos acontecer com os homens. Outra dificuldade que enfrentamos são as oportunidades para ocupação de cargos de chefia, onde a concorrência muitas vezes é vencida pelo gênero, sem falar na diferença salarial”, contou.

No Fórum Econômico Mundial de 2021 a temática de homens e mulheres cientistas foi abordada no estudo e dados apontam que daqui a 267 anos o equilíbrio será alcançado. E para mudar, ou acelerar essa máxima, a cientista dá algumas dicas para as ‘meninas de hoje’ podem se tornarem cientistas. “A partir do incentivo à educação, promovendo acesso à informação sobre referências femininas que sirvam de inspiração. As meninas precisam ter consciência que elas podem desenvolver habilidades para trabalhar em qualquer área”, pontuou.

Camila explicou que a inspiração para estudar e seguir carreira veio ainda da infância. “Durante a minha infância a presença constante do meu avô materno, responsável por fazer alguns remédios caseiros e ajudar a população do interior, me levou a escolher a profissão de farmacêutica. Foi com ele que iniciei meu interesse pela ciência que, ao longo dos anos, foi se desenvolvendo a medida em que eu crescia e encontrava mulheres inspiradoras em meu caminho, até chegar ao Instituto Vital Brazil”, explicou.

Mas ela ainda completa citando amigas cientistas que também contribuíram para sua formação. “Falando em mulheres, minha mãe é a mulher de referência para que eu me tornasse mãe de três filhos e não abandonasse minha carreira como farmacêutica. Ao longo de minha jornada para me tornar cientista, três mulheres, também cientistas, e amigas, me incentivaram e me apoiaram para que eu fizesse meu mestrado e doutorado: Leide Ferreira, Antônia Cavalcanti e Helena Castro. Acredito que esse tenha sido o ponto fundamental para que eu, como mãe, mulher, farmacêutica; pudesse incluir na minha trajetória mais uma profissão, a de ser cientista”, completou a Mestre e Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Ciências e Biotecnologia (PPBI), Instituto de Biologia da Universidade Federal Fluminense (UFF).





Entre as pesquisas a cientista estuda também o período pandêmico, a partir da tese de doutorado onde estuda novas formulações de soro hiperimune. “Montamos um laboratório de desenvolvimento no Instituto, com tecnologias e equipamentos de ponta, com o objetivo de realizar várias pesquisas de interesses do Instituto Vital Brazil nessa área de produção”, finalizou.

Raquel Morais