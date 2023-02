OS DESAFIOS AOS PREFEITOS (VII)

Por Jourdan Amóra

Não é improvável a hipótese do Presidente Lula ao promover a anunciada reforma na política petrolífera venha a consagrar, em parte, os princípios contidos em projeto de Ibsen Pinheiro com o objetivo de alterar a legislação reguladora da distribuição dos royalties do petróleo, tema também em apreciação no STF.

A legislação existente é anterior à explosão do crescimento da produção. Estabelece que 47,5% sejam retidos pela União, 30% distribuídos entre os poucos municípios produtores e 22,5% aos também poucos Estados produtores.

Pela reformulação proposta em 2010 pelos então deputados Ibsen Pinheiro (gaúcho), Humberto Souto (mineiro) e Marcelo Castro (piauiense), a União perderia 7,5% em favor dos estados não produtores e os restantes 30% não seriam distribuídos apenas aos municípios produtores, mas entre todos os 5.570 municípios brasileiros.

Na época o Brasil buscava alcançar a autossuficiência na produção, mas já vivia a esperança dos resultados fantásticos da descoberta do Pré-Sal, em águas profundas. Os brasileiros desenvolveram a tecnologia necessária, mas só em 2010 começou a exploração efetiva no descoberto campo de Jubarte, na Bacia de Campos. Junto com Macaé, Campos tornou-se o maior beneficiário com os royalties.

Lula deve sua vitória eleitoral ao nordeste e tem como bandeira combater a miséria com desenvolvimento de atividades produtivas. Pode mudar o jogo com investimentos em refinarias e indústrias correlatas naquela região.