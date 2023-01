OS DESAFIOS AO PREFEITO DE NITERÓI (V)

Por Jourdan Amóra

Com o gigantismo dos valores mensalmente destinados ao Governo do Estado e aos municípios fluminenses oriundos dos royalties do petróleo, o Poder Público local tem os meios para promover a efetivação recuperação da Baia de Guanabara, onde aportam, além de navios-petroleiros, as grandes plataformas e prospecção e armazenamento do petróleo oriundo do nosso litoral e onde operam embarcações offshore como estão os antes robustos estaleiros da nossa histórica indústria naval.

Os royalties constituem uma contribuição para compensar o meio-ambiente dos ônus causados pela extração do ouro negro submerso, inclusive em áreas ultra profundas, como as originárias do Pré-Sal.

A sua finalidade é fortalecer o Poder Público na sua missão de promover o desenvolvimento econômico e social das regiões afetadas para assegurar-lhes condições de investimentos para o fortalecimento da economia local pois o petróleo é um bem finito.

Não é uma fonte para permitir o embelezamento das cidades como, por exemplo, ocorreu em Rio das Ostras onde o prefeito não sabia como gastar tanto dinheiro e resolveu usar o caro mármore para realçar as calçadas da principal praia da cidade turística.

Em nome do “desenvolvimento do turismo” ainda ocorre muito gasto inútil que não gera retorno para a economia local ou de condições para elevação do nível de vida das populações beneficiadas.

Turismo é falsa riqueza que contrasta com a realidade da miséria crescente com a falta de geração de produção industrial e agrícola para atender ao próprio país. (Continua).