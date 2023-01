OS DESAFIOS AO PREFEITO DE NITERÓI (III)

Por Jourdan Amóra

Em meio à grandeza respeitosa do Santuário Nacional de Aparecida pode-se observar a disparidade reinante na pequena cidade paulista de 35 mil habitantes, numa área de 121 km², semelhante à de Niterói com seus 515 mil habitantes.

A cidade, em si, é desorganizada, não tendo sido previsto o desenvolvimento gerado pela atração de milhões de brasileiros devotos de N.S. Aparecida, padroeira do Brasil, que ganhou um impressionante e bem planejado Santuário.

Há um contraste gigantesco.

As ruas da cidade de Aparecida do Norte são estreitas e estão sempre congestionadas, alí imperando todas as mazelas de uma pequena cidade procurada constantemente por grandes multidões.

Este é um problema desenhado para Niterói vai receber uma grande Catedral, no contexto do hoje isolado Caminho Niemeyer e terá a área do Aterro Praia Grande ocupada por grande empreendimento imobiliário.

Cidade com intensa movimentação da populosa cidade de São Gonçalo e passagem para regiões turísticas das praias e serras, Niterói também acolhe dezenas de milhares de estudantes da UFF oriundos de todo o Brasil.

Certamente Niterói não terá o peso de receber 12 milhões de turistas e romeiros como acontece anualmente em Aparecida. Mas há de se compatibilizar as condições urbanas da cidade que se volta para a meta de ser uma cidade turística e religiosa. (Continua)