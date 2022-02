Os cuidados que são necessários nas mudanças de fases das novelas

Em novelas que atravessam diversas fases, também é necessário um trabalho intenso na seleção dos atores, para não provocar estranhamento do público. Algumas características têm que ser obedecidas e preservadas.

Em muitos casos, são realizados testes e mais testes de vídeo para se chegar ao ideal. Já em outros, aposta-se, pura e simplesmente, na escolha de determinados alvos, por se tratarem de nomes consagrados no meio. O que é um erro.

Por exemplo: Rodrigo Santoro e Antonio Fagundes dividiram o papel de Afrânio em “Velho Chico”. À época, Fagundes até encarou com humor as mudanças, por causa da imagem de galã de Santoro: “Lastimo que a vida tenha tratado ele tão mal (risos)”.

E no remake de “Pantanal” que estreia em breve na Globo, haverá vários desses casos. A personagem Irma, interpretada por Carolina Ferraz e Elaine Cristina no original da Manchete, agora será vivida por Malu Rodrigues e Camila Morgado. Renato Góes e Marcos Palmeira farão o José Leôncio, que foi de Claudio Marzo, em diferentes momentos. É ver como será.



Em cima disso

“Gênesis”, da Record, em suas sete temporadas, chegou a ter até três atores fazendo o mesmo personagem.

Regra geral: o acolhimento de itens essenciais. São esses detalhes, entre tantos outros, como trejeitos, cor dos olhos, figurino, tiques e caracterização que devem ser obedecidos. Senão, vira nota de 3.

Arremate

Ainda sobre mudança de fases, as atrizes Letícia Salles e Dira Paes dividem a personagem Filó no remake de “Pantanal”. Quando a história começa, Filó surge grávida de Tadeu (Lucas Oliveira dos Santos/ José Loreto) na fazenda de José Leôncio, onde passa a viver e trabalhar como empregada.

Ela vira fera para proteger seu Zé contra tudo e contra todos, disposta a trair até mesmo os seus sentimentos pelo bem do patrão.

Cuidados

Por causa da pandemia, a produção da série “Rio Connection”, parceria Globo e Sony, tem dobrado os cuidados nas gravações, já na reta final.

Uma das medidas foi cancelar viagens para outros países. A sequência, prevista para o Uruguai, será feira em São Paulo mesmo.

Retomada

Como já informado por aqui, Patrícia Abravanel deixou gravações inéditas do “Programa Silvio Santos” até o fim deste mês.

Por enquanto, só ela e o pai são as exceções nos estúdios do SBT. Todos os outros programas já retomaram seus trabalhos.

Cadeira cativa

Ontem, aqui neste espaço, se falou das tantas pessoas que frequentam os programas da TV Jovem Pan, como comentaristas/ convidados fixos.

Evidente que por trás existem interesses. Alguns, por exemplo, serão candidatos nas próximas eleições.

A propósito

Sobre eleições e a possibilidade de José Luiz Datena concorrer ao Senado, já existe uma definição sobre quem irá apresentar o “Brasil Urgente” na sua ausência.

Será o filho dele, Vicente Datena.

Ainda não

Muita gente tem curiosidade de saber o que virá na Record depois de “Prova de Amor”.

Essa decisão ainda não existe, mas certeza que será tomada no decorrer dos próximos dias.

Vento a favor

No entendimento da direção da Band, o “Perrengue” foi uma das grandes conquistas para a programação nos últimos tempos.

Fora a relação custo/benefício, das mais compensadoras, é um programa de um humor que não causa qualquer problema de ordem jurídica. A turma saber fazer. Não apela.

Mudança de rota

Toda aquela festa e o apoio até ostensivo demais ao Tiago Abravanel no “BBB”, em se tratando do SBT, cessou completamente.

Já havia quem reclamasse, mas depois de tudo que ele disse dentro da casa, o jogo virou. A torcida agora é contra.

Novo visual



Cynthia Martins apresentou um novo visual no “Jornal da Noite”, na Band, ao lado do Felipe Vieira.

“Eu sempre quis raspar a cabeça. Mas as cobranças sociais em torno do cabelo da mulher são tão grandes que, mesmo a gente se libertando de tanta coisa, tem sempre algo que nos prende. Acabei nunca concretizando… Daí do nada essa vontade veio pra valer esse ano”, conta a apresentadora.

Bate – Rebate

· A Globo só em maio irá definir os nomes que irão compor a equipe de transmissão da Copa do Mundo no Qatar…

· … A ideia, inicialmente, é repetir o que foi feito em outros mundiais…

· … Ou seja, levar quase todo mundo e centralizar os trabalhos de lá…

· … Inclusive com a possibilidade de ter um estúdio próprio, como foi em Moscou.

· Flamengo e Fluminense, Fla-Flu, mais famoso dos clássicos carioca, é o jogo da Record neste domingo…

· … No mesmo horário, 16h, São Paulo e parte da rede ficam com Guarani e Santos, direto de Campinas…

· … O Peixe vem de vitória contra o Corinthians, derrota que derrubou o treinador Sylvinho.

· Disney + vai disponibilizar o documentário “Mais que Robôs” no dia 18 de março.

· Jackson Antunes é um ator que sempre cabe em qualquer elenco…

· … Agora foi muito bem em “Nos Tempos do Imperador”.

· O ministro da Casa Civil Ciro Nogueira é o convidado do “Canal Livre” deste domingo, na Band.

· …. Rodolfo Schneider reassume a apresentação, enquanto Fernando Mitre e Eduardo Oinegue completam a bancada.

C´est fini – Não sei o que a Globo pode fazer, mas aos poucos, bem de leve, para não ser ostensiva demais, bem que alguns retoques poderiam ser feitos na casa do “BBB” e nos seus apetrechos. Está tudo muito aparecido demais. Até dói a vista. Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!

