Jourdan Amóra: Os caminhos da construção da vida (XLIII)

Encerrado o ciclo do ouro que ajudou o desbravamento do interior, ingressamos no ciclo do “ouro negro”, ajudando a economia nacional na segunda metade do século passado. Se o petróleo, antes da privatização minorou os benefícios para o Brasil e está sendo ameaçado com a expansão do uso de energia limpa nos novos modelos de carros, voltamos à esperança de benefícios econômicos e ambientais, com a ampliação da utilização do lítio – o “ouro branco” – pelas indústrias automotivas e tecnológicas, inclusive de celulares e computadores.

Na crista desta nova econômica e social, mais uma vez o solo de Minas Gerais oferece a saída salvadora, pois é lá que estão 8% das reservas mundiais de lítio, já descobertas, tornando-se um celeiro mundial já revelada com a previsão de disponibilidade pelo menos para mais 30 anos.

Esta riqueza brasileira está concentrada no Médio Vale de Jequitinhonha, graças, principalmente a Cia. Brasileira de Lítio, que tem sua base operadora em Arassuai, Itinga e Itira, com uma base química no município de Divisa Alegre, perto do mar, nos limites de Minas Gerais e Bahia e com sede administrativa em São Paulo.

Quando o então Presidente Luís Ignácio da Silva anunciou arrojado programa de combate à miséria no país, unificando variados planos federais, disse ter escolhido Itira por se tratar do município “mais pobre do Brasil”.

A mineração do lítio só veio a se desenvolver modestamente, e hoje apresenta dados altamente motivos (Continua)