OS CAMINHOS DA CONSTRUÇÃO DA VIDA (XL) 

Jourdan Amóra

O quadro socioeconômico avaliado no interior cearense é deplorável, como na maioria dos municípios brasileiros. Não existem políticas federais ou estaduais para estimular o desenvolvimento e as Prefeituras não obtém receitas próprias suficientes para avançar nos campos de geração de empregos e rendas;

Cidades do porte de Ipueiras, com 38.166 habitantes – o equivalente a toda a quase região de Pendotiba – ocupa uma área de 13 vezes superior a todo o município de Niterói. É de 1.477 km², apenas 25,7 o número de habitantes por Km2 O seu PIB é R$ 139 milhões e a renda per capita é de R$ 6.430,22.

O município se dedica à produção de carne (Charque), algodão, herbáceas, banana, mamona, milho e feijão.

As suas nove indústrias se dedicam aos setores de madeira (duas), bebidas, produtos alimentícios, calçados de couro ou peles, vestuário e, artigos de tecidos, atendendo basicamente o mercado interno. O setor de serviços gera R$ 6,5 milhões em impostos., o agropecuário, R$ 23,6 milhões e o industrial R$ 11,4 milhões.

O estado de pobreza deste município que é 806o mais populoso do Brasil indica a necessidade de um plano federal e outro estadual visando ações produtivos e estímulos à iniciativa privada para o desenvolvimento das potencializadas existentes naquela extensa e pouca aproveitada expansão territorial.

Atualmente apenas 2.304 estão identificados como ocupados e a prevalecência é de 56% da população representante a média de remuneração em meio salário mínimo.

Mais importante do que o Auxilio Brasil de R$ 600 é usar a distinção geral para gerar produção, renda e emprego.