Os 7 piores filmes românticos do mundo de acordo com o IMDb

IMDb, também conhecida como Internet Movie Database (em Português: Base de Dados de Filmes na Internet), é uma gigantesca base de dados online de informação sobre cinema, TV, música e games.

Junto com o IMDb, o Tecmundo elaborou uma bem humorada lista com os piores filmes românticos do mundo. Confira:

1 – Norbit, Uma Comédia de Peso (2007)

O primeiro da lista possui apenas 4,1 estrelas no site e podemos dizer que ele se enquadra no gênero comédia-romântica. Um ponto de destaque é que Eddie Murphy interpreta três personagens no filme – Norbit, Sr. Wong e Rasputia.

A narrativa se concentra em Norbit, que após ser criado por Sr. Wong, leva uma vida de poucos amigos. Sem contar que sua esposa e seus cunhados vivem fazendo piada com ele. Mas, tudo parece mudar quando Kate – seu amor de infância – retorna à sua vida.

Para se ter uma ideia da qualidade – ou falta dela – do filme, Eddie Murphy recebeu 3 indicações para o Prêmio Framboesa, que ao contrário do Oscar contempla os piores filmes do ano. E olha só: a produção concorreu a categoria de Pior Filme.

2 – Full Frontal (2001)

Um filme com Julia Roberts e Brad Pitt no elenco pode ser considerado um dos piores do mundo? Sim, e Full Frontal é a prova disso. Afinal, a atriz fez parte da gravação e não teve uma das melhores críticas da carreira.

O enredo é um pouco complexo, por se tratar de um filme sobre um filme. Portanto, o que assistimos na maioria das vezes é a encenação dos personagens que participam de um longa-metragem. Porém, a reunião final de todos os atores e atrizes é o mais importante – fique atento!

Rodeado de furos no roteiro, há quem diga que esse é um dos piores filmes de romance que já assistiram. Mas os atores não podem reclamar, pois o diretor avisou sobre a possibilidade antes das gravações começarem.

3 – Dormindo fora de Casa (2004)

Clichê e previsível, tudo o que menos queremos quando o assunto é filme. Até porque, nada mais sem graça do que sentar para assistir uma produção já sabendo o final.

Simples, o roteiro conta a história de Julie (Alexa Vega) que planeja uma festa do pijama em sua casa, pouco tempo antes de entrar oficialmente no Ensino Médio. Entretanto, a festa não é para se divertir ou curtir com os convidados, mas sim pensando em uma bela fuga cinematográfica com o intuito de culpar sua inimiga Staci por um furto de carro.

Exatamente, a típica história de mocinha e vilã dos anos 2000. Porém, tem quem goste e tudo bem também. Só não nos responsabilizamos pela nota 5,3 no IMDb!

4 – Sobrevivendo ao Natal (2004)

Vamos admitir que clássicos da época natalina são bons de assistir. Mas isso não aconteceu com Sobrevivendo ao Natal, que conta com o famoso Ben Affleck no elenco.

Como plano central temos Drew Lathan, que é um homem rico cansado de passar o Natal sem ninguém por perto. Decidido a encontrar alguém, ele retorna às raízes e faz uma oferta de US$ 250 mil para que uma família passe a comemoração com ele. Mal sabem eles o quão difícil será aguentar Drew.

Há quem diga que a história é até engraçada, mas a maioria dos espectadores reclama de uma péssima edição e piadas nada interessantes. Bom, se você quiser aproveitar o Natal para tentar assistir, não vamos falar que vale a pena.

5 – Professora sem Classe (2011)

Outro filme que tem nomes como Cameron Diaz e Justin Timberlake na parte de atuação. O orçamento para a produção foi de US$ 20 milhões.

Elizabeth sempre foi gananciosa e, claro, gostou de ter uma vida rodeada de luxo e muitos bens materiais. Entretanto, quando seu noivo termina o relacionamento, ela precisa voltar a trabalhar. Agora ela é professora, mas nada a impede de dar golpes e realizar fraudes para conquistar seu objetivo: encontrar um homem que a sustente.

Mesmo com o alto orçamento, o longa teve um lucro apenas 100 mil dólares. Muitos dizem que o combo de roteiro, direção e atuação reproduz um dos piores filmes de comédia-romântica dos últimos tempos.

6 – Maldita Sorte (2007)

Mesmo com tantas críticas negativas, a atriz Jessica Alba entregou uma ótima atuação. Entretanto, seu companheiro Dane Cook não teve a mesma performance, fazendo com que alguns detestassem sua participação.

Após se recusar a beijar uma garota durante o Jogo da Garrafa, aos 10 anos de idade, Charlie é amaldiçoado. Depois de 25 anos, ele descobre que toda garota com quem ele tem uma noite de amor, encontra a paixão da sua vida. Todavia, quando o homem se apaixona por Cam, ele precisa encontrar uma forma de fazê-la ficar em sua vida.

Aqui também temos mais um super longa-metragem de romance com indicação ao Framboesa de Ouro. Nem mesmo Jessica Alba conseguiu escapar da categoria de Pior Atriz e Pior Dupla, junto com Dane Cook.

7 – Mulher Infernal (2001)

Por último, mas não “menos pior”, temos Mulher Infernal. Novamente, uma comédia-romântica recheada de um humor não tão legal assim, com furos no roteiro e um final extremamente exagerado.

A história acompanha os amigos de infância Darren Silverman, J.D e Wayne, que já passaram por poucas e boas juntos. Só que quando Darren começa a namorar Judith, tudo muda. Tomados por ciúmes e certos que ela não é a mulher ideal para o amigo, J.D e Wayne trazem o amor de infância de Silverman de volta para vida dele, além de planejarem forjar a morte da atual do colega.

O típico “com quem ele vai ficar”. Tenho certeza que você já viu isso antes – aliás, muitas vezes, né? Nada de novo e, por isso, nada que nos faça ficar vidrados na TV por um filme de romance.