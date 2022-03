Orquestra municipal realiza apresentação em homenagem ao dia internacional da mulher

Comemorado na última terça-feira (8), o Dia Internacional da Mulher fechou com uma apresentação especial da Orquestra Municipal de São Gonçalo, realizada no Teatro Municipal de São Gonçalo. Foram dois concertos com um repertório especial e homenagens para comemorar a data.

Na primeira apresentação da noite, o Prefeito Capitão Nelson cumprimentou as mulheres presentes no teatro, em especial a sua esposa, a primeira-dama Dona Marinete Ruas.

“Todo homem só se realiza quando tem ao seu lado uma boa mulher. Talvez eu não estivesse aqui ou não tivesse conquistado nada na vida sem a presença da minha mulher. Ela foi o grande alicerce, uma grande mãe. Hoje tenho dois filhos já adultos, pais e chefes de família também. E isso eu agradeço a minha mulher”, disse o prefeito Capitão Nelson.

Antes do início do espetáculo, o público também foi cumprimentado pelo Secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas.

“Tenho repetido uma frase que ouvi me impactou. A metade da população mundial é formada por mulheres e a outra metade são os filhos dessas mulheres. Essa frase traz a reflexão da importância da mulher na sociedade e a gente tem que respeitar, valorizar e homenagear as mulheres não apenas no dia de hoje, mas em todos os dias do ano. Todas as ações da prefeitura estão voltadas para que a igualdade e a valorização das mulheres sejam realizadas em São Gonçalo”, disse Douglas.

A Orquestra Municipal de São Gonçalo levou para o público um repertório recheado de sucessos internacionais e nacionais, como ‘I believe i can fly’, ‘Crazy in love, Rolling in the deep’, Sei que a força está com elas e o surpreendente fado ‘De quem eu gosto nem às paredes confesso’. As canções envolveram o público, que aplaudiu de pé a apresentação da orquestra. No intervalo, foram sorteados brindes, como tratamento capilar e bijuterias.

Também no intervalo da apresentação, a primeira-dama e servidoras da Educação da Prefeitura de São Gonçalo foram homenageadas no palco com um buque de flores.

A apresentação ganhou ainda mais brilho com o grupo de gaitas de fole, Brazilian Piper, que tocou junto à Orquestra Municipal.