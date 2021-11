Orquestra Municipal faz apresentação gratuita em São Gonçalo

No próximo dia 22, segunda-feira, é comemorado o Dia do Músico e a cidade de São Gonçalo está com programação garantida para a população. Será apresentado às 19h os músicos da Orquestra Municipal de São Gonçalo (OMSG) no Teatro Municipal.

A Secretaria de Turismo e Cultura vai realizar uma distribuição gratuita, hoje (19), às 17h, em seu perfil no Instagram (https://www.instagram.com/turismoculturasg/), de 120 pares de ingressos para a apresentação musical. “O músico tem como missão transportar o ouvinte a outras épocas e cria sentimentos através de melodias. Afinal, quem nunca reviveu um amor ouvindo uma música? Ou lembrou de um momento especial com sua família? Além disso, o músico não tem apenas como atividade tocar instrumentos ou cantar, ele estuda, pesquisa, educa, promove a inclusão social, leva entretenimento e, também, conecta ao divino. Queremos fazer uma apresentação para celebrar a essência desse profissional”, disse o maestro Paulo Guarany.

Será uma noite de muita Bossa Nova, MPB e Samba; além de Soul Music, Rock e Gospel. De acordo com a Prefeitura de São Gonçalo a apresentação terá regência do maestro Paulo Guarany, a Orquestra conta com seis clarinetas, três flautas, quatro violinos, dois violoncelos, dois contrabaixos acústicos, cinco saxofones, quatro trompetes, quatro trombones, uma tuba, três trompas, um oboé, um fagote, bateria, percussão, baixo elétrico, violão, guitarra, teclado, dez pessoas no coral e dois técnicos de som.