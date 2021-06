Orquestra Jovem de Niterói abre edital para Programa Aprendiz Musical

O Programa Aprendiz Musical, mantido pela Prefeitura de Niterói, através da Fundação de Arte de Niterói (FAN) e da Secretaria Municipal de Educação, abre edital para formação da nova Orquestra Jovem de Niterói. As inscrições podem ser feitas entre os dias 1º e 20 de julho e o resultado será divulgado no dia 31 do mesmo mês.

Serão 30 vagas, sendo 20 delas com direito à bolsa-auxílio, no valor de R$600 mensais. As vagas por instrumentos são para violino, viola, violoncelo, baixo acústico, flauta, clarinete, oboé, fagote, trompa, trompete e trombone. Os interessados devem ter entre 15 e 23 anos, possuir instrumento musical, dominar a técnica do instrumento e a execução musical, ter um celular ou computador com câmera e acesso à internet, além de habilidade em gravar vídeos.

As inscrições são realizadas em duas etapas. A primeira será por meio de formulário eletrônico disponível no link https://forms.gle/JZnyjoe7Sm1av6gS7. Cada candidato deve preencher uma ficha com os dados pessoais. Caso seja menor de idade, deverá também completar com os dados de seu responsável legal. Após a realização da primeira etapa, o candidato tem que enviar dois vídeos para a Prova de Admissão para o e-mail: aprendizmusica.secretaria@gmail.com, como o seguinte assunto: “Nome completo do candidato – instrumento – vídeos da prova de admissão 2021”.

O presidente da FAN, Marcos Sabino, afirma que a cidade é uma referência na área musical. Além disso, destaca que o projeto existe há 20 anos, sempre procurando dar para os mais jovens que estão em busca de uma oportunidade na música clássica.

“Niterói é um município referência em Cultura e o Projeto Aprendiz Musical, considerado um dos maiores programas socioculturais de educação musical ativos no país, é realizado na cidade de Niterói desde 2001. O lançamento da ‘Orquestra Jovem de Niterói’ será mais uma oportunidade para os jovens e adolescentes que buscam seguir o caminho da música na cidade”, destaca Sabino.

O edital e outras informações podem ser encontrados nos sites: www.culturaniteroi.com.br e www.aprendizmusica.com.br.