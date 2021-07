Orquestra de Cordas fará apresentação especial no Clube Central

Concerto educativo chamará atenção para importância da vacinação e para o uso de máscaras

Com o objetivo de reforçar a importância da vacinação contra a Covid-19 e para o uso de máscaras, as secretarias municipais de Governo e do Idoso realizarão, nesta sexta-feira (02), às 10 horas, uma ação social no posto de vacinação do Clube Central, em Icaraí. O grupo Non Stop, formado por integrantes da Orquestra de Cordas da Grota, fará uma apresentação especial de caráter educativo. Na ocasião, serão distribuídas cerca de duas mil máscaras.



José Antônio Fernandez, o Zaf, secretário do Idoso, lembra que o posto volante no Clube Central foi implantado em março, por meio de uma parceria entre a Prefeitura e a instituição. Ele destaca que o local tem sido de grande importância para desafogar outros postos da cidade, agilizando a imunização do niteroiense.



“Ao realizarmos a ação com a Orquestra de Cordas, além de estarmos incentivando a inclusão e participação dos jovens na campanha de vacinação, também estamos levando um atrativo a mais para a população”, afirma Zaf.



A secretária de Governo, Rubia Secundino, explica que ações como essa chamam atenção da população sobre a importância da imunização. Ela destaca que Niterói já vacinou, com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, cerca de 54% dos habitantes da cidade e segue firme no objetivo de imunizar toda a população o mais rápido possível.



“É muito importante que os moradores também façam sua parte e se conscientizem da importância de se vacinar, tomar as duas doses e não descuidar dos cuidados básicos e diários como utilizar máscaras e álcool em gel e manter o distanciamento social”, esclarece a secretária.



Niterói está programando a vacinação contra a Covid-19 de acordo com a quantidade de vacinas repassada pelo Governo do Estado. A população pode consultar qual grupo está sendo convocado para a imunização por meio das redes sociais, no site oficial da Prefeitura (http://www.niteroi.rj.gov.br) ou ainda pelo serviço de atendimento 153.