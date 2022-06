Orquestra da Grota se apresenta neste fim de semana

Orgulho de Niterói, a consagrada Orquestra da Grota vai se apresentar neste sábado (11), a partir das 11 horas no Caminho de Darwin, no Engenho do Mato e no domingo (12) fará um especial para o Dia dos Namorados, no Campo de São Bento, às 13h, com a orquestra “O amor está no ar”.

A Grota é uma amostra de que a música tem o poder de mudar o mundo. Se não como um todo, pelo menos o mundo de alguém. Ela tem a capacidade de causar as melhores sensações que o ser humano pode sentir; música inspira, encanta, faz companhia e diverte. Há quem diga que a música é a arte mais direta, porque entra pelos ouvidos, vai para o coração e manifesta-se na alma. Um mundo sem música, seria um mundo sem emoção.

Alunos e professores do Espaço Cultural da Grota

E é assim que os musicistas do Espaço Cultural da Grota, se sentem ao subir em um palco e apresentar o melhor que sabem. Uma história que começou há 39 anos com Otávia Paes Salles, fazendo uma pequena horta em uma área. Logo depois, convidou o seu filho Márcio Paes, hoje maestro do espaço, para que levar a música para aquela região. Desde então, Paes formou grandes artistas em Niterói, entre eles os próprios professores da Grota.

Os primeiros alunos da Orquestra da Grota foram Katinga Vidal, que tornou-se professor de violoncelo e Ricardo Vidal, que também virou educador dando aulas de violino. Segundo o maestro Márcio Paes, é gratificante ver os jovens fazendo da música a sua paixão.

“A música inspira, é arte. Nesse espaço já passaram centenas de jovens, que hoje são engenheiros, advogados, arquitetos, professores entre outras profissionais, mas só por terem tido a música em sua vida enxergam a vida de uma outra maneira. A música tem o poder de mudar a nossa vida”.

Izabella e a professora Raquel durante ensaio

O maestro diz que Katinga e o Ricardo são os maiores exemplos do que ele sempre quis para esse espaço “que sempre foi transformar o mundo desses jovens e ter eles, assim como a Simone, o Vagner, o Rhenan, a Raquel e outros que antes eram alunos e hoje são professores, motivo de orgulho e gratidão”, completa.

Para a violista Simone Carvalho, a música entrou na sua vida quando fazia parte do coral da igreja e desde então, nunca mais saiu.

“Eu comecei no coral da igreja, não levava muito a sério, confesso. Era apenas uma atividade que eu fazia até conhecer o espaço cultural ainda bem nova. Vinha para cá e sentia que aqui era o meu refúgio. Fui aprendendo diversos instrumentos, mas o violino foi o que me especializei e hoje dou aulas aqui. Aprendi e aprendo muito a cada dia que passa”.

Simone conta como foi a sensação de pisar no palco pela primeira vez junto com a orquestra. “Quando comecei, eu queria estar no meio dos avançados, queria ser como eles e então isso me inspirou em querer aprender cada dia mais. A primeira vez que subi no palco junto com a Orquestra foi no Teatro Municipal de Niterói. Estava tão nervosa, era uma responsabilidade muito grande, mas depois senti que era aquilo que eu gostava. Vivo da música e apesar de tudo, é como o Márcio diz, é gratificante ver os alunos se apresentando”.

Júlia começou a tocar violino há um mês

A música faz parte da vida de todos desde pequenos. Assim como foi na vida de Júlia Costa Pereira, de 20 anos, que desde miúda sempre gostou da música.

“Eu comecei a fazer aulas de violino há um mês e meio, na minha cidade, Maricá. Eu queria aprender a tocar algum instrumento, apesar de já ter feito por um curto período de aulas de violão. Mas, eu queria algo diferente e então descobri o violino, que é um instrumento maravilhoso. A música para mim, é algo prazeroso, tocar e ouvir é animador”.