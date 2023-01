Orquestra da Grota abre inscrições para curso de férias gratuito em Niterói

Estudantes de música podem solicitar inscrição pela internet até o dia20 de janeiro

Estudantes de violino, viola, violoncelo, contrabaixo, percussão, harpa, flauta doce e flauta transversa interessados em aprimorar seus conhecimentos técnicos e teóricos em música podem se inscrever para o Curso de Férias gratuito oferecido neste mês pelo Espaço Cultural da Grota (ECG), instituição mantenedora da Orquestra da Grota, que promove a inclusão social por meio da música.

De 23 a 27 de janeiro, as aulas acontecem em Niterói, das 8h às 17h, e serão ministradas por músicos profissionais que integram as mais importantes Orquestras e instituições de ensino musical do Rio de Janeiro.





Além das aulas de aprimoramento técnico, os alunos também poderão assistir a palestras sobre temas diversos, como “O Corpo e o Instrumento”, “Mídias Sociais e Fotografia”, “Método Suzuki”, “Presença de Palco” e “Gênero e Raça na Sala de Aula”.

Ao todo, o ECG oferece 80 vagas para o público em geral, com preferência para alunos do Espaço Cultural da Grota, moradores da Comunidade da Grota e outras comunidades e estudantes da rede pública de Niterói. As inscrições vão até 20 de janeiro. Os interessados devem preencher um formulário disponível no endereço eletrônico https://bit.ly/CursoDeFeriasDaGrota e aguardar o contato.

Caso o número de inscritos seja maior que a quantidade de vagas oferecidas, será feita uma seleção a partir dos critérios definidos pelo Espaço Cultural da Grota. Aqueles que não forem selecionados para participar como alunos poderão acompanhar as atividades como ouvintes, de acordo com a capacidade dos locais onde serão ministradas as aulas.

Mais informações estão disponíveis no site do Espaço Cultural da Grota www.ecg.org.br