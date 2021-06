Orlando Drummond tem alta depois de dois meses internado

O ator e humorista Orlando Drummond, que interpretou o personagem Seu Peru, da “Escolinha do Professor Raimundo”, recebeu alta após passar cerca de dois meses internado por conta de uma infecção urinária. Orlando tem 101 anos e deu entrada no hospital em abril onde ficou boa parte do tempo no CTI.

“Papai está internado até hoje. Está estável, mas ainda sem previsão de alta. Como os dois (Orlando e Glória) já receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19, resolvemos deixar por conta dela ir visitá-lo. Quando ela quer, nós a levamos ao hospital. Como a mamãe já tem muita idade, para ela seria puxado demais ir todos os dias”, relatou o filho do ator, no início de junho.

Mas no sábado (12) o neto dele confirmou sua alta “Vovô teve alta sim! Já esta em casa!”.

O ator também é reconhecido por dublar personagens clássicos da televisão, como Popeye, Scooby Doo e o Vingador, de “A Caverna do Dragão”. Ele também deu voz para o extraterrestre Alf, do seriado “Alf, o Eteimoso”.

Em janeiro, Orlando foi um dos primeiros vacinados contra a covid-19 no Rio.