Orla de Icaraí e Praia das Flechas já têm iluminação de LED

Novas lâmpadas possuem maior durabilidade e menor custo de manutenção



A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), cumpriu mais uma etapa importante na implantação de iluminação de LED na cidade. Diversos pontos da cidade com grande circulação de pessoas e veículos no período noturno, como a orla de Icaraí e a Praia das Flechas até o Forte do Gragoatá, passando pelo Museu de Arte Contemporânea (MAC) e Boa Viagem, já contam com a nova iluminação.

Com a iniciativa, a Seconser pretende alcançar uma economia de 2.111 kWh/mês. Segundo a secretária Dayse Monassa, no trecho que vai da Rua Doutor Nilo Peçanha até a fortificação, foram retiradas 53 luminárias de 400 W de vapor de sódio e instaladas 53 lâmpadas de LED de 280 W. Além disso, foram retiradas mais 16 luminárias de 400W e instaladas 16 lâmpadas de LED de 180 W.

As avenidas Milton Tavares de Souza, Almirante Benjamim Sodré e Engenheiro Martins Romeo, que compõem a orla, já estão com a nova iluminação. A secretária Dayse Monassa destacou que a troca de iluminação representa uma enorme vantagem para o município.

“As lâmpadas LED têm mais durabilidade e menor consumo. Começamos por Icaraí e Flechas e resolvemos expandir até o Gragoatá, a pedido do prefeito Axel Grael. A região é um polo turístico com um dos nossos ícones mais bonitos, o MAC”, afirmou a secretária.

A Seconser já havia implantado lâmpadas de LED em várias partes da cidade, como em ruas dos bairros de Piratininga; Engenhoca; Barreto; Ilha da Conceição; Largo da Batalha e vias importantes como as avenidas Professor João Brasil, no Fonseca; e Rui Barbosa, em São Francisco, além de toda a orla de Charitas.

Também já possuem iluminação de LED o Calçadão de Camboinhas; o Túnel Roberto Silveira; a Estrada Fróes; a Rua Doutor Paulo Alves, no Ingá; e as ruas de acesso ao Parque Esportivo Caramujo (PEC Caramujo). Foram contempladas ainda as ruas de acesso à Fortaleza de Santa Cruz da Barra e os acessos ao novo mergulhão da Praça Renascença. No centro da cidade, as avenidas Marquês do Paraná e Jansen de Melo já possuem iluminação de LED. A nova iluminação também está presente no Loteamento Boa Vista, na Região Oceânica.