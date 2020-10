Origem de dinheiro de prêmio de campeonato de futebol é investigada pela polícia

Um campeonato de futebol amador em São Gonçalo é alvo de investigação de policiais civis da 72ª DP (Mutuá). A competição realizada no último final de semana em Itaoca, Complexo do Salgueiro, teve como prêmio anunciado o valor de R$ 50 mil em espécie e foi chamada de “Clássico dos Milhões”. Em fotos divulgadas do campeonato homens exibiam maços de dinheiro. A polícia quer saber agora quem foram os responsáveis pelo pagamento da recompensa e a origem da quantia.

Anteriormente, imagens divulgadas em outro vídeo mostravam pessoas armadas atirando para o alto para comemorar gols de uma partida realizada na mesma localidade. Os presentes nas imagens podem responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, disparo de arma de fogo e associação ao tráfico de drogas.