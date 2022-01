Organização nega foto de morte em festa realizada em clube de Búzios

Um dos organizadores da festa realizada em Búzios na última quinta-feira (30) negou que a foto circulando na internet de um homem seja do homem morto. Segundo o organizador, ele não estaria morto. O rapaz teria recebido atendimento dos militares do Corpo de Bombeiros após uma confusão que teria terminado com o homem ferido.

O 25º BPM confirmou ocorreu o que chamou de desentendimento entre frequentadores no Geribá Tennis Park, com um ferido que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto Socorro para atendimento, com pequeno ferimento na boca. Guarnição da PM chegou ao local quando ocorrência já havia se encerrado, não havendo registro.

Em nota, a 127ª Delegacia de Polícia de Búzios disse que nenhuma vítima ou responsáveis pela festa registraram o caso na delegacia. No entanto, após tomar conhecimento da ocorrência, os agentes iniciaram diligências junto ao hospital e à organização do evento em busca de informações para esclarecer os fatos.