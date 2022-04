Ordem dos quesitos para a apuração do Rio foi escolhida.

A Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro ( Liesa), definiu na tarde desta terça-feira (26), a ordem de abertura dos envelopes. A apuração acontece a partir das 16h na Praça da Apoteose. A ordem de abertura dos envelopes será: fantasia, harmonia, comissão de frente, samba-enredo, bateria, alegorias e adereços, enredo, mestre sala e porta bandeira e evolução.

Evolução será o quesito para desempate. Para avaliar este critério, os jurados precisam julgar se a escola abriu “buracos” na avenida, se o canto e a dança da escola estava coerente com a bateria e o samba, se a escola passou de forma uniforme durante o desfile.

O critério de desempate será nesta ordem:

Evolução Mestre-sala e porta-bandeira Enredo Alegorias e adereços Bateria Samba-enredo Comissão de frente Harmonia Fantasias

Antes da abertura dos envelopes, as escolas passam pelo acompanhamento de obrigatoriedades: se a escola fez a sua armação e dispersão sem atrapalhar as demais agremiações, se cumpriu o desfile no tempo regulamentar, se levou à avenida o número mínimo de 60 baianas e que todas fossem mulheres.

Ao todo serão 45 julgadores, cinco para cada quesito e darão notas entre 9,0 e 10,0 podendo fracionar os décimos. As notas diferentes de 10,0 precisam ser justificadas pelos jurados.