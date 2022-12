Orçamento para 2023 é aprovado na Câmara de Niterói

A Lei Orçamentária Anual (LOA) de Niterói para 2023 foi aprovada, há pouco, pelos vereadores da cidade. Em Niterói, pode-se movimentar até 30% das despesas (o remanejamento deve respeitar os limites constitucionais de 15% da Saúde e 25% para Educação). Com um orçamento da cidade de R$ 5,7 bilhões – retirando-se os investimentos -, avalia-se, entre os parlamentares, uma movimentação significativa do orçamento em prol do município.

“Acima de 30%, deve-se pedir autorização à Câmara”, explica o vereador Fabiano Gonçalves (Cidadania), presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Casa.

Destaca-se ainda, nesta LOA, o valor de mais de R$ 1 bilhão para investimento na cidade, em áreas como encostas, pavimentação, moradia, requalificação do Centro e investimento na área da Saúde, por exemplo.

O Orçamento conta, também, com R$ 2,3 bilhões, relativos aos royalties do petróleo, a que Niterói tem direito. Tais valores podem ser investidos em Saúde, Educação, e na Urbanização do município.

Mais de 470 emendas dos vereadores foram apreciadas.