Orçamento de Niterói: vereadores ainda podem propor emendas no sistema da Câmara Municipal

Prazo finda na segunda-feira (12)

O sistema da Câmara Municipal de Niterói está recebendo, até segunda-feira (12), emendas dos vereadores ao projeto da LOA (Lei Orçamentária Anual).

Especialmente voltadas a investimentos culturais de longo prazo, o vereador e ex-secretário municipal de Cultura, Leonardo Giordano (PC do B) pretende descentralizar investimentos pela cidade. Ele acredita que o município investe, “de maneira desigual”, entre os territórios, especialmente quando se compara as regiões com maior IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), que recebem um “maior percentual de investimento cultural”, em relação às de menor IDH do município:

“A cultura gera emprego e renda. É um direito do povo de Niterói. Esses recursos, que propus, precisam ser espalhados por toda a cidade: atingem especialmente as comunidades. Estou fazendo emendas de vários assuntos, mas, sobretudo com esse foco, de levar investimentos culturais, emprego e geração de renda para as comunidades empobrecidas de Niterói, nos bairros mais distantes”.

Centro Cultural do Fonseca

Já desapropriado, há emendas de Giordano para garantir que o casarão localizado no Fonseca entre em obras e vire o primeiro centro cultural da zona Norte da cidade. O prédio já é uma propriedade da Prefeitura.

Até agora, há 444 emendas protocoladas por vereadores, no sistema da Casa. Confira todas aqui.

Findo o prazo, ocorrerá a divisão das respectivas emendas para os membros da Comissão Permanente de Fiscalização Financeira, Controle e Orçamento, que as apreciarão, no sentido de avaliar se a forma delas está correta. Depois, retornam ao Plenário, a fim de serem avaliadas pelo mérito.

Na função Urbanismo, por exemplo, Niterói tem uma previsão de orçamento, na LOA, de mais de R$ 1 bilhão e 30 milhões. Na Saúde, R$ 894 milhões; na Educação, cerca de R$ 700 milhões.