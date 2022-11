Orçamento de Niterói prevê mais de R$ 1 bilhão para urbanismo em 2023

Aprovado na última quarta-feira (23), em primeira discussão, na Câmara Municipal da cidade, o próximo trâmite da LOA no Parlamento será a última audiência pública, a ser realizada na próxima terça-feira (29). Haverá, ainda, um prazo para que, até as 23h59 do dia seguinte (30), os parlamentares introduzam emendas no sistema da Casa. Até a noite desta sexta-feira (25), há um total de 108, versando sobre diferentes temas.

O Projeto da Lei Orçamentária Anual estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2023. Na elaboração da Mensagem Executiva 18/2022, da Prefeitura de Niterói, foram contempladas, através dos projetos e ações, as linhas estratégicas e as diretrizes governamentais que observam as regras e objetivos do plano de longo prazo “Niterói Que Queremos 2013-2033”; além do Projeto de Lei do Plano Plurianual de 2022 a 2025.

Na avaliação do prefeito Axel Grael, os instrumentos de planejamento e o Projeto da LOA de 2023 destacam ações “primordiais” para Niterói, ao reiterar “a integração entre as peças de gestão”. De acordo com o documento, disponível no site oficial da Câmara, são exemplos destas ações a atenção à mobilidade urbana; a necessidade de melhoria na qualidade da educação; o investimento na atenção básica de saúde e em cultura; a preservação do meio ambiente; além do estabelecimento de estratégias para o desenvolvimento da Tecnologia da Informação e Comunicação.

As obras da ciclovia que vai passar pelo bairro de Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, começam a ganhar forma e transformar a paisagem local. – Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

“Nesse sentido, através do projeto, a Prefeitura contempla os projetos de longo e médio prazo, tendo em vista o contexto orçamentário de fixação das despesas e estimativa das receitas a serem realizadas durante o exercício financeiro de 2023. Em linha com o atual cenário econômico, o referido diploma legal reafirma o compromisso com a responsabilidade fiscal, traduzido na defesa do equilíbrio das contas públicas, reconhecidamente fundamental para dar continuidade à expansão e melhoria da qualidade dos serviços prestados e à execução dos investimentos em andamento, propiciando o crescimento sociocultural e econômico da cidade”, destaca Grael.

Ainda de acordo com a Lei Orçamentária Anual de 2023, a pasta da Saúde conta com o segundo maior orçamento: R$ 854.556.841,00. Em terceiro lugar, Educação, com R$ 791.358.645,00.

A reportagem perguntou sobre quais seriam as programações e principais destaques da Secretaria Municipal de Urbanismo para o próximo ano, no aniversário de 450 anos de Niterói. Até o fechamento desta edição, não obtivemos respostas.