Orçamento de 2023 será discutido em Niterói

A cidade de Niterói irá debater, na semana que vem, o orçamento da cidade para o ano de 2022. Na edição de hoje (20) do Diário Oficial do Município, a Prefeitura convocou a população para audiência pública que irá discutir o assunto. As finanças da cidade ainda possuem a incerteza sobre os royalties do petróleo, principal fonte de recursos ao longo dos últimos anos.

A Audiência Pública Híbrida do Poder Executivo para o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) do Exercício de 2023 acontecerá no dia 29 de setembro, quinta-feira, a partir das 10h. O local será o Auditório da Secretaria Municipal de Fazenda, que fica na Rua da Conceição, número 100.

Quem preferir também poderá participar de maneira remota. O link para acessar a audiência será divulgado no dia 28 de setembro no site www.seplag.niteroi.rj.gov.br. A convocação e os documentos da audiência também serão publicados no endereço virtual.

Royalties em pauta

A discussão sobre o orçamento do ano que vem teve sua importância aumentada devido à ação movida por São Gonçalo, Magé e Guapimirim visando a redistribuição dos recursos dos royalties do petróleo. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), em Brasília, deu ganho de causa para os municípios. No entanto, as cidades de Niterói, Maricá e Rio de Janeiro, que perderiam recursos, recorreram ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Segundo a Procuradoria Geral do Município de Niterói (PGM), a redistribuição causaria impacto negativo de mais de R$ 1 bilhão para Niterói – valor correspondente a quase um quarto do orçamento anual do município. A ministra Maria Thereza de Assis Moura, presidente do STJ, aceitou o argumento e suspendeu a liminar que proporcionou repasses às três cidades reclamantes.

É importante frisar que o recurso ainda será julgado pelo STJ. São Gonçalo, Guapimirim e Magé receberam, por conta da liminar, R$ 612 milhões. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) peticionou, após a suspensão da liminar, para que esse montante seja devolvido para que a agência repasse a Niterói, Maricá e Rio de Janeiro. O pedido está sob análise no STJ.