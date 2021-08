Operários de obra do viaduto da RJ-104 sofrem descarga elétrica em acidente

Cinco trabalhadores da obra de construção de um viaduto da RJ-104, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, foram vítimas de um grave acidente, nesta terça-feira. Eles sofreram uma forte descarga elétrica após a estrutura metálica içada por um guindaste envergar e tocar a fiação da rede da substação de energia que funciona próxima ao local.

Os trabalhadores foram levados com vida para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo. Eles estão internados no Centro de Trauma e o estado clínico é estável.

Um dos trabalhadores teve um corte na cabeça e está na sala de sutura. Os homens passaram por avaliações de vários especialistas como clínico, ortopedista, buco-maxilo-facial, cirurgião e neurologista. Também foram submetidos a tomografias e seguem sendo avaliados pela equipe médica de plantão.

O DER esclarece que nenhum operário da obra na RJ-104 faleceu. Cinco funcionários da MJRE, que executa as obras do viaduto, sofreram uma descarga elétrica e foram encaminhados ao Hospital Alberto Torres. O estado de saúde deles é estável, ressaltando que um já recebeu alta e quatro seguem em observação no hospital.

A Enel Distribuição Rio informou, em nota, que um acidente envolvendo funcionário de uma obra realizada por terceiros próximo à RJ-104, altura do Jardim Catarina. Uma das colunas de ferro que estavam sendo movimentadas pelos operários encostou na rede da distribuidora. A Enel acrescenta que realizou imediatamente todas as manobras para proteger as pessoas envolvidas no acidente. A companhia lamenta o ocorrido e ressalta que nenhum funcionário da Enel ou de suas empresas parceiras estavam envolvidos no acidente. As vítimas são funcionários da construtora que realizava a obra.