Operadores da NitTrans arrecadam doações para a Região Serrana

Operadores da Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans) decidiram realizar uma campanha nas ruas do município onde atuam, a fim de arrecadar donativos para as vítimas da Região Serrana. O saldo desse movimento solidário espontâneo, foi entregue nesta sexta-feira (25) à primeira-dama da cidade, Christa Vogel Grael, que coordena a arrecadação de donativos à frente da Campanha Niterói Solidária. Ao todo, os funcionários da Prefeitura arrecadaram roupas para mulheres, homens e crianças, além de alimentos não perecíveis, (tais como arroz, feijão, açúcar, macarrão dentre outros), milhares de garrafas d’água, livros, brinquedos, ração para animais fardos de papel higiênico, itens de higiene pessoal e produtos de limpeza dos mais variados.

Os operadores de trânsito usaram faixas com o apelo para chamar atenção de pedestres e motoristas, mas também recolheram doações em condomínios e com comerciantes locais. Christa Vogel Grael, não escondeu a emoção ao receber no carregamento com as doações arrecadadas:

“Fiquei muito emocionada hoje porque vi, no olhar de cada um dos operadores de trânsito, o desejo de ajudar e amenizar a dor das famílias que estão sofrendo com essa tragédia. Essa iniciativa é a síntese do que a força de vontade e a união podem fazer. O ato de doar é inspirador! Ganha quem doa e quem recebe. Agradeço a cada operador que dedicou seu tempo para arrecadar donativos e, assim, levar carinho e afeto às famílias petropolitanas”.

Presidente da NitTrans, Gilson Alves de Souza Júnior lembrou que, parte de sua equipe, esteve durante toda a semana em Petrópolis, ajudando a reorganizar uma área sensível da cidade: “Vários de nossos operadores estiveram na Região Serrana nesses dias difíceis. Mas, com o apoio do coronel Walace Medeiros e de toda a Defesa Civil, fizemos um trabalho fundamental nesse momento, que é o ordenamento da cidade. Quero agradecer a todos os colegas da NitTrans por mais essa iniciativa, tão solidária, e dizer que me orgulho muito dessa equipe”.