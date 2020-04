Operações da PM na Zona Norte e Região Oceânica de Niterói resultam em um morto e outro preso

Duas ações policiais do 12º BPM, na Zona Norte e na Região Oceânica de Niterói, deixaram saldo de um morto e um preso, na terça-feira (21). em uma das operações, os policiais foram recebidos a tiros por criminosos, no Complexo do Caramujo. Na troca de tiros, um homem, de 30 anos, foi baleado, e com ele foi apreendida uma pistola, 12 munições, e um rádio transmissor.

Ele ainda foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, onde faleceu . O patrulhamento na região foi intensificado. Na comunidade do Jacaré, em Piratininga, os policiais dominaram um homem, de 33 anos, e com ele foi apreendido maconha e cocaína. Ele foi conduzido para a 81ª DP (Itaipu) onde foi autuado.