Operação Verão: Prefeitura reforça frota da Guarda Municipal

Prevista para novembro, ação garante quatro quadriciclos a agentes de segurança de Niterói





Vem chegando o verão. A dois meses da estação mais esperada do ano, a Prefeitura de Niterói se organiza para dar agilidade aos Guardas Municipais, especialmente nas praias, que contam com o maior movimento do ano. Na última sexta-feira (14), a administração entregou quatro quadriciclos que complementarão a frota na Operação Verão 2022/2023, a ser iniciada em novembro.



“Essa entrega melhora a nossa capacidade de atuação nas praias. A mobilidade do nosso efetivo vai ser melhor, assim como o serviço que prestamos à população terá mais agilidade”, destaca o prefeito de Niterói, Axel Grael. “Temos quatro equipamentos que vão atuar principalmente em Camboinhas e Piratininga, que são as praias mais extensas da cidade. Essa é uma grande inovação nos planos de verão, que já começará a funcionar neste ano.”

Foto: Divulgação

Segundo o secretário municipal de Ordem Pública, Paulo Henrique de Moraes, a aquisição dos equipamentos está dentro do Plano Niterói Que Queremos.

O gestor ressalta que, “dentro de um planejamento macro do projeto, tem conseguido bons resultados com isso. Dentro dessas metas, está o fortalecimento da Guarda Civil Municipal. Nesse sentido, essa entrega de novos equipamentos é essencial, pois busca melhorar o trabalho que está sendo feito”, explica.



Ao todo, a frota da Guarda Civil Municipal de Niterói possui, hoje, 38 carros e pick-ups, 28 motos, quatro vans e agora conta com mais quatro quadriciclos. Para o secretário, este próximo verão deverá ter as praias mais lotadas que a dos últimos, devido ao cenário de pandemia de Covid-19 controlada.



“Depois de dois anos de pandemia, a gente espera que a população realmente curta esse próximo verão, com segurança, que é fundamental”, completa.



Foto: Divulgação



Além dos quadriciclos, a Secretaria de Ordem Pública de Niterói recebeu também nesta sexta um drone, que atuará junto com o Gecopav (Grupo Executivo para o Crescimento Ordenado de Preservação das Áreas Verdes), em um projeto de Monitoramento de Áreas Verdes.



Embora não seja atribuição da Prefeitura, mas da Polícia Militar, que é ligada ao Governo do Estado, outra aquisição da Secretaria entregue nesta sexta foram dez carros que serão acrescentados à frota de 15 veículos do convênio do Proeis, programa de pagamento das horas extras dos profissionais de segurança (policiais militares) que atuam, nas horas de folga, no policiamento de Niterói.