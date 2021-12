Operação Verão aplica mais de 900 multas de trânsito

A Prefeitura de Maricá divulgou na sexta-feira (3) o primeiro balanço da Operação Verão de 2021-2022, que foi iniciada em outubro com a integração de agentes das secretarias municipais de Ordem Pública, Trânsito e Defesa Civil em ações diversas realizadas nas orlas da cidade. O objetivo da operação é promover a segurança aos frequentadores e o ordenamento urbano na região de praias e lagoas de Maricá.

“Nosso objetivo é informar à população que frequenta as nossas praias e lagoas de que há um regramento na cidade que todos devem respeitar para termos um verão mais seguro e consciente. É necessário que todos cumpram as normas de segurança previstas no nosso Código de Trânsito. Por isso, estamos presentes ao longo do dia e também à noite fazendo o ordenamento de toda a orla para proporcionar mais tranquilidade aos frequentadores”, explicou o secretário de Ordem Pública, Rhonaltt Bueno.

Segundo ele, as equipes também buscam orientar moradores e visitantes sobre a medidas de prevenção contra a Covid-19. “A pandemia ainda não acabou e precisamos manter os cuidados, por isso todos devem ter atenção e continuar adotando as medidas de prevenção em respeito à vida. Nossos guardas municipais e policiais do Proeis estão sendo empregados dessa forma, tendo sempre como foco a orientação à população”, concluiu.

Ordem Pública registra mais de 900 multas de trânsito

Com efetivo de 136 profissionais, entre guardas municipais e policiais do Proeis, e o apoio de 17 viaturas, a Secretaria de Ordem Pública e Gabinete Institucionais (Seop) registrou 971 notificações de trânsito (566 carros e 405 motos) e apreendeu 38 veículos. Entre as principais infrações de trânsito estão a falta de uso do capacete pelos motociclistas, o estacionamento irregular em local proibido pela sinalização, em ciclofaixas ou vagas prioritárias e o uso de celular ao volante. O Disk Seop registrou ainda 144 atendimentos, sendo 41 referentes à informação, 40 solicitações de trânsito, 40 denúncias, 14 boletins de ocorrência de policial militar, oito relativo ao meio ambiente e um atendimento realizado por outro órgão.

Controle e fluxo do trânsito

Com efetivo de 165 orientadores de trânsito, nove operadores operacionais e cinco agentes de trânsito, a Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária garantiu a ordem e a fluidez nas ruas da cidade, além de apoiar eventos. Os profissionais atuaram em todos os bairros, intensificando as ações no entorno e nos principais acessos da Praça Tiradentes (Araçatiba), do farol e da Orla de Ponta Negra, da Praia do Recanto (Itaipuaçu) e da Cachoeira do Espraiado. O controle especial do tráfego precisou ser realizado nesses locais por se tratar também de pontos turísticos para promover a segurança viária aos visitantes da cidade.

Defesa Civil realiza mais de seis mil ações contra acidentes aquáticos

O Grupamento de Prevenção em Salvamento Aquático da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá realizou 6.181 prevenções, 24 salvamentos e outras duas ocorrências. O Suporte Avançado contou com 629 prevenções e sete salvamentos; a equipe de Prevenção e Combate a Incêndio em Vegetação Rasteira registrou 16 ocorrências e foram realizadas 21 vistorias emergenciais feitas pelo Centro Operacional 24 horas. Também foram realizados dez boletins meteorológicos, um informe meteorológico, além de 185 rondas e um salvamento pelo pessoal do Patrulhamento Lagunar e Orla.