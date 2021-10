Operação Segurança Presente pode chegar à Maricá

Profissionais da Secretaria de Ordem Pública e Gabinete de Gestão Institucional (SEOP) acompanharam na quinta-feira (30), representantes da Secretaria de Segurança Pública do Estado numa visita técnica por Maricá, que tem como objetivo a inclusão da cidade na Operação Segurança Presente.

Entre os locais visitados: a Praça Conselheiro Macedo Soares e Mirante do Caju, ambos na área do Centro; a parte central de São José do Imbassaí; e em Ponta Negra, a Praça Nossa Senhora das Graças e a orla do bairro.

“Eu visitei Maricá. Agora vamos fazer uma avaliação técnica, com calma, analisando todos os detalhes”, explicou o comandante-coronel da Polícia Militar e superintendente da Operação Segurança Presente, Francisco Melo, ao lado do coordenador operacional, Major Constâncio.

“Tecnicamente, nós temos que aguardar esse levantamento operacional que será realizado. Então, não podemos antecipar nada. Mas é claro que a gente conversou muito e há uma expectativa grande de que consigamos trazer esse importante programa para a cidade de Maricá. Estamos esperançosos”, declarou o secretário da pasta e tenente-coronel, Rhonalt Bueno.

Operação Segurança Presente

A Operação Segurança Presente é um modelo de policiamento de proximidade que complementa a atuação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Implantado em 2014 na Lapa, o programa fez sucesso e atualmente está presente em 32 localidades do estado – bairros da região central, zona norte, zona sul, zona oeste, municípios da Baixada Fluminense, além de Niterói e São Gonçalo – oferecendo mais segurança a moradores, comerciantes e turistas.

O efetivo é composto por policiais militares, agentes civis e assistentes sociais que realizam o patrulhamento a pé ou com auxílio de bicicletas, motos e viaturas, garantindo resultados impactantes de redução da criminalidade.