Operação Segurança Presente Niterói fecha balanço de dezembro

A Operação Segurança Presente Niterói (OSP) divulgou num relatório das atividades no mês de dezembro, do dia 1 até 31. A operação integrada, entre OSP, 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM-Niterói) e Detran RJ, contou com quatro motocicletas e no total cinco viaturas.

Foram realizadas 1.493 autuações de trânsito, 346 encaminhamentos para posto de vistoria, 82 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLVs) recolhidos, quatro CNHs recolhidas e 1.954 pessoas abordadas.

Segundo relatório a operação é planejada de acordo com a mancha criminal a fim de evitar roubos à veículo e pedestres. A operação de trânsito é voltada para motocicletas irregulares, com alteração nos canos, motos sem placas e estado geral das motos a fim de reduzir acidentes graves.

Ao longo do mês de dezembro foram registradas 50 prisões por diversas irregularidades, desde roubo e furto até direção perigosa e embriaguez ao volante. Também foi apreendido farto material ilícito, como maconha, carregadores de armas, balança de precisão e armas.